Shelterra the Skyworld für PC und Konsolen veröffentlicht

Shelterra the Skyworld ist für Xbox, Steam, PlayStation 5 und 4 sowie Nintendo Switch und Switch 2 erschienen.

KEMCO hat Shelterra the Skyworld veröffentlicht. Das klassische Fantasy-Rollenspiel ist für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich. Die Standardversion kostet 19,99 US-Dollar; für Xbox und PlayStation ist zusätzlich eine Edition mit dem Hauptspiel und den verfügbaren Erweiterungen erhältlich.

Die Handlung spielt auf dem schwebenden Kontinent Shelterra, der bisher von der geheimnisvollen Korruption Odium verschont geblieben ist. Claude träumt von einer Karriere als Abenteurer, doch eine einfache Eskorte offenbart eine Bedrohung für seine Heimat. Gemeinsam mit dem Orlok-Regime und einem sprechenden Stein, der sich als schützendes Artefakt erweist, erkundet er die Skyworld und sucht nach einem Weg, den Kontinent zu retten.

Die Welt lässt sich frei bereisen und führt durch Dungeons sowie rundenbasierte Kämpfe. Neue Fähigkeiten werden durch Kämpfe gegen bestimmte Monster erlernt. Hinweise von Informanten helfen dabei, benötigte Talente aufzuspüren. Zusätzlich können mystische Artefakte beschworen werden, die an der Seite der Gruppe kämpfen oder Schutz vor mächtigen Angriffen bieten.

Mehr Informationen stehen auf der offiziellen Website bereit.