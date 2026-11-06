Selecta Play veröffentlicht Anima: Song from the Abyss für PC und Konsolen

Selecta Play übernimmt die Veröffentlichung von Anima: Song from the Abyss für PC und Konsolen und plant eine physische Ausgabe.

Selecta Play und Entwickler Anima Project arbeiten bei Anima: Song from the Abyss zusammen. Das Abenteuer soll für PC und Konsolen erscheinen; neben der digitalen Veröffentlichung ist eine physische Version vorgesehen. Weitere Details zu Termin und Plattformen sollen im weiteren Verlauf bekannt gegeben werden.

Anima: Song from the Abyss führt in eine düstere Fantasywelt und verbindet Erkundung, Kämpfe und eine erzählerische Reise. Die Ankündigung markiert die Rückkehr der Reihe zu einer neuen Veröffentlichung und soll das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Erste Eindrücke liefern die veröffentlichten Spielszenen und Screenshots. Informationen zur Veröffentlichung und zu den geplanten Editionen werden über die offizielle Ankündigungsseite von Selecta Play ergänzt.