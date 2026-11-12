Exterminauts startet Closed Beta auf dem PC

Die Closed Beta von Exterminauts startet am 13. November auf dem PC und bringt neue Inhalte für den Koop-PvE-Shooter.

Behaviour Interactive und Publisher Level Infinite haben gemeinsam mit TEAM SHOOTER & CREATIVE den Beginn der Closed Beta von Exterminauts angekündigt. Der Testzeitraum läuft vom 13. November um 3:00 Uhr bis zum 18. November um 3:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Interessierte können sich über die offizielle Website für eine Teilnahme anmelden.

In Exterminauts übernehmen die Spielerinnen und Spieler die Rolle von Feldtechnikerinnen und Feldtechnikern, die auf fremden Welten Reparaturen, Inspektionen und weitere Aufträge erledigen. Während der Arbeit müssen sie Alien-Plagen bekämpfen und sich unter Zeitdruck wieder zu ihrer orbitalen Basis zurückziehen. Das Spiel setzt dabei auf kooperative Einsätze aus der Third-Person-Perspektive.

Die Beta erweitert den bisherigen Umfang um neue Waffen, Aufträge und Alien-Schädlinge. Außerdem wartet eine zusätzliche Karte mit einer weiteren feindseligen Arbeitsstätte. Spezialwerkzeuge und die Overdrive-Funktion sollen den Crews mehr Möglichkeiten geben, auf die unterschiedlichen Bedrohungen zu reagieren.

Erfolgreiche Missionen liefern Ressourcen, mit denen Ausrüstung und Werkzeuge verbessert werden. Mit jedem Auftrag steigen die Anforderungen; die Teams müssen ihre Vorgehensweise anpassen, zusammenarbeiten und auf unerwartete Ereignisse reagieren. Die Entwickler wollen über den Test weitere Rückmeldungen sammeln und die Grundlage für die kommenden Inhalte ausbauen.

Der offizielle Gameplay-Trailer zeigt den Ablauf eines Einsatzes und vermittelt einen Eindruck vom farbenfrohen, zugleich gefährlichen Schauplatz des Spiels.