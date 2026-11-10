The Great Flood ist ab sofort kostenlos für Meta Quest verfügbar

The Great Flood ist ab sofort kostenlos für Meta Quest erhältlich und verbindet Mixed-Reality-Gefechte mit Echtzeitstrategie.

Das von SoulFire Studio und LingVision Games entwickelte The Great Flood ist ab sofort als Free-to-play-Spiel für Meta Quest verfügbar. Die Gefechte finden auf einem tischartigen Schlachtfeld statt, auf dem Einheiten direkt platziert und in Echtzeit gesteuert werden.

Spielerinnen und Spieler stellen ein zehnköpfiges Team aus zwei Helden und acht weiteren Truppen zusammen. Mehr als 50 mystische Figuren lassen sich freischalten und verbessern. Ergänzend zu den Einheiten stehen Zauber zur Verfügung, die direkt auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können. Die Zusammenstellung der eigenen Truppe lässt sich zwischen den Partien anpassen.

Neben Einzelspieler-Inhalten bietet The Great Flood Online-Gefechte im Format 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Bots können die Suche nach einer Partie ergänzen. Erfahrungspunkte und weitere Belohnungen dienen dazu, neue Optionen freizuschalten und die eigene Mannschaft weiterzuentwickeln. Ein Trainingsbereich unterstützt beim Erlernen der taktischen Grundlagen.

Für gemeinsame Aktivitäten können Spielerinnen und Spieler außerdem einer sogenannten Sect beitreten oder eine eigene Gemeinschaft gründen. Dort lassen sich unter anderem Taktiken und Kartensets austauschen. Das Spiel umfasst zudem tägliche Belohnungen sowie einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen saisonalen Battle Pass.

The Great Flood ist ab sofort kostenlos im Meta Horizon Store erhältlich.

Fakten zu The Great Flood