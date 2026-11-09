Warhammer 40,000: Dark Heresy erscheint am 28. Januar 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Owlcat Games hat den Veröffentlichungstermin für das storygetriebene Computer-Rollenspiel Warhammer 40,000: Dark Heresy bekannt gegeben. Das Spiel startet am 28. Januar 2027 auf Windows-PC über Steam, GOG und den Epic Games Store sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden.

Im 41. Jahrtausend führt die Handlung in den Calixis-Sektor, in dem Kulte, Verschwörungen und die Diener des Erzfeindes die imperiale Ordnung bedrohen. Als Mitglieder der Inquisition übernehmen Spieler die Rolle von Akolythen, stellen einen Trupp aus unterschiedlichen Figuren zusammen und untersuchen Verbrechen sowie Fälle von Ketzerei.

Zur Gruppe können unter anderem Metahumanoide, Psyker, Pariahs, Xenos und menschliche Verbündete stoßen. Die Begleiter bringen eigene Fähigkeiten, Hintergründe und Motive mit, die sowohl in den taktischen Gefechten als auch bei Nachforschungen eine Rolle spielen. Entscheidungen sollen den Verlauf der Geschichte beeinflussen und Konsequenzen für die weitere Kampagne haben.

Owlcat Games begleitet die Ankündigung mit einem Release-Date-Trailer:

Founder’s Packs sind laut Publisher noch bis Anfang Januar erhältlich. Die derzeit zugängliche Beta soll am 7. Januar im Rahmen der Vorbereitungen auf den Launch beendet werden.

Fakten zu Warhammer 40,000: Dark Heresy