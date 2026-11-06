Project ReMind: Sci-Fi-Puzzler veröffentlicht Demo zur Endix Expo

Red Hog Studio veröffentlicht eine spielbare Demo von Project ReMind zur Endix Expo und zeigt einen neuen Trailer.

Der unabhängige Entwickler Red Hog Studio hat die erste öffentliche Demo von Project ReMind veröffentlicht. Der storygetriebene First-Person-Puzzler ist im Rahmen der virtuellen Endix Expo vom 6. bis 8. November verfügbar. Die Demo kann auf Steam heruntergeladen werden.

Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle des Schöpfers der ersten künstlichen Bewusstheit. Diese erwachte, verabschiedete sich und verschwand. Nach mehreren Rekonstruktionen beginnt eine Suche in den eigenen Erinnerungen – doch das eigene Bewusstsein wurde durch etwas Nichtmenschliches verändert.

Rätsel führen durch vergessene Terminals, Maschinen und komplexe Apparaturen. Jede gelöste Aufgabe stellt einen Teil der Erinnerungen wieder her und enthüllt weitere Zusammenhänge. Die Schauplätze wechseln zwischen Jahrzehnten, vom Beginn des 22. Jahrhunderts bis in eine Zukunft, in der Technologie bewahrt, was die Menschheit vergessen hat.

Die Demo überarbeitet den Tutorialbereich vollständig und führt in die Geschichte sowie die Puzzle-Mechaniken ein. Project ReMind soll 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox erscheinen; VR-Versionen sind anschließend geplant. Den Gameplay-Trailer gibt es auf YouTube.