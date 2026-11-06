Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor erstmals digital erhältlich

Die restaurierte Dungeons-&-Dragons-Klassik Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor ist erstmals digital erhältlich.

Der Publisher SNEG veröffentlicht gemeinsam mit Wizards of the Coast eine restaurierte Fassung von Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor. Das 2001 erschienene Rollenspiel ist damit zum ersten Mal offiziell digital verfügbar und kann über Steam und GOG.com bezogen werden.

Das Abenteuer führt in die Ruinen von Myth Drannor, eine der bekanntesten Regionen des Dungeons-&-Dragons-Universums. Spielerinnen und Spieler stellen eine Gruppe zusammen, erkunden die zerstörte Stadt und treten in taktischen Kämpfen gegen zahlreiche Kreaturen an. Die Neuveröffentlichung bewahrt die klassische Ausrichtung des Spiels und macht den Titel auf modernen Systemen zugänglich.

Die Veröffentlichung folgt auf eine Restaurierung des Originals. Neben der digitalen Version stehen damit auch Fans, die das Spiel bisher nur von alten Datenträgern kennen, neue Bezugswege offen. Die aktuelle Fassung ist für PC erhältlich; Angaben zu weiteren Plattformen wurden in der Ankündigung nicht genannt.