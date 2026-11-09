Grand Theft Auto VI: The Festival findet am 21. November in Miami statt

Rockstar Games veranstaltet am 21. November in Miami ein Musikfestival rund um Grand Theft Auto VI und den Soundtrack des Spiels.

Unter dem Namen Grand Theft Auto VI: The Festival findet am 21. November im Mana Wynwood in Miami eine Veranstaltung mit Musik aus der Welt von Vice City und Leonida statt. Auf zwei Bühnen treten Künstlerinnen und Künstler auf, die am Spiel oder am offiziellen Soundtrack beteiligt sind.

Zum angekündigten Line-up gehören unter anderem Travis Scott mit Cactus Jack, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Cardi B, Ca7riel & Paco Amoroso, Justice mit einem DJ-Set, Metro Boomin, Nick León im B2B-Set mit DJ Python, Prospa im B2B-Set mit Skream, Rauw & Friends, Suero, Tainy sowie The Dare im B2B-Set mit Fcukers.

Die Anmeldung für die Verlosung zum Vorverkauf startet am Mittwoch, 11. November. Wer einen Vorverkaufscode erhält, kann damit bis zu zwei Tickets erwerben. Die Registrierung ist laut Rockstar Games bis Dienstag, 10. November, um 22 Uhr möglich.

Weitere Informationen zum Ablauf und zur Anmeldung stehen auf der offiziellen Festival-Seite. Rockstar Games verweist zusätzlich auf eine Informationsseite zum Event.

Fakten zum Festival