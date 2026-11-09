Epomaker TH87 ISO und TH26 im Test: Tastatur und Nummernblock

Software-Steuerung über den Epomaker Hub

Die Konfiguration erfolgt bei beiden Geräten über den browserbasierten Epomaker Hub. Dort lassen sich Tastenbelegungen anpassen, Fn-Ebenen und Makros einrichten, Profile verwalten sowie RGB-Beleuchtung und Firmware-Optionen einstellen. Die TH87 wird dabei als eigenes ISO-DE-Modell erkannt und kann mit deutscher Tastenbelegung eingerichtet werden. Beim TH26 kommen zusätzlich fünf Makrotasten und der Drehregler hinzu; dieser unterstützt außerdem VIA für eine alternative Konfiguration. Für die Ersteinrichtung und Firmware-Anpassungen empfiehlt sich allerdings erstmals die Verbindung per USB-C

Akku, Zubehör und Preis

Die TH87 besitzt mit 10.000 mAh einen deutlich größeren Akku als die TH26 mit 2.000 mAh. Die Laufzeit der Haupttastatur hängen stark von der Nutzung der Beleuchtung ab. Für den Zahlenblock gibt der Hersteller eine Laufzeit von etwa 120 Stunden an, bei unseren Tests glänzten beide Geräte jedenfalls mit langen Laufzeiten, bevor wieder aufgeladen werden musste. Zum jeweiligen Lieferumfang gehören ein USB-A-auf-USB-C-Kabel, ein 2,4-GHz-Empfänger, ein kombiniertes Abziehwerkzeug für Kappen und Schalter sowie Ersatzschalter und Unterlagen.

Mit Stand 09.11.2026 zeigte der deutsche Hersteller-Shop die TH87 ISO-DE in White Grey Pink mit Sea-Salt-Silent-Schaltern im Angebot für € 82,54 inklusive Mehrwertsteuer, wobei die ISO-DE Version um ca. 50% mehr kostet als die ANSI-Version. Die TH26 gibt es gerade ebenfalls im Angebot um €34,31 zu haben.