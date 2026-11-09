Epomaker TH87 ISO und TH26 im Test: Tastatur und Nummernblock

Die Epomaker TH87 ISO verbindet ein kompaktes TKL-Layout mit mechanischen Wechselschaltern und drei Verbindungsarten. Der separat erhältliche TH26-Nummernblock ergänzt Zifferntasten, fünf Makrotasten und einen Drehregler. Gemeinsam entsteht ein flexibel aufstellbares Eingabeduo für Gaming und Büroarbeit.
Wer beim Spielen mehr Platz für die Maus möchte, bei Tabellen aber regelmäßig einen Nummernblock benötigt, muss sich nicht auf eine feste Tastaturbreite festlegen. Genau hier setzt die Kombination aus der Tastatur TH87 ISO und dem separaten Ziffernblock TH26 an: Die Haupttastatur bleibt kompakt, während der Zahlenblock je nach Aufgabe rechts, links oder außerhalb des direkten Arbeitsbereichs stehen kann. Beide Geräte funktionieren eigenständig. Die TH26 ist damit auch als Ergänzung zu einer bereits vorhandenen Tastatur durchaus interessant.
Technische Daten
Bei der TH87 steht hier die für deutschsprachige Nutzer relevante ISO-DE-Ausführung im Mittelpunkt.
|Merkmal
|Epomaker TH87 ISO
|Epomaker TH26
|Format
|TKL ohne Nummernblock; ISO-DE mit QWERTZ, außerdem ISO-UK erhältlich
|Separater Nummernblock, 26 Tasten einschließlich fünf Makrotasten, zusätzlicher Drehregler
|Verbindungen
|USB-C, 2,4-GHz-Funk, Bluetooth
|USB-C, 2,4-GHz-Funk, Bluetooth
|Polling-Rate
|1.000 Hz per USB und 2,4 GHz; 125 Hz per Bluetooth
|1.000 Hz per USB und 2,4 GHz; 125 Hz per Bluetooth
|Latenz laut Hersteller
|2 ms USB / 5 ms Funk / 11 ms Bluetooth
|3 ms USB / 5 ms Funk / 15 ms Bluetooth
|Akku
|10.000 mAh; etwa 45 Stunden bei maximaler Beleuchtung, 200 Stunden ohne Beleuchtung
|2.000 mAh; etwa 120 Stunden
|Gehäuse / Platte
|ABS / Polycarbonat, Gasket Mount, Flex-Cuts
|ABS / Polycarbonat, Gasket Mount, keine Flex-Cuts
|Tastenkappen
|PBT, Double-Shot, Cherry-Profil
|PBT, Dye-Sublimation, Cherry-Profil, Theory-Design
|Schalter
|Creamy Jade oder Sea Salt Silent V2, je nach Variante
|Creamy Jade
|Austauschbarkeit
|Hot-Swap für mechanische 3-/5-Pin-Schalter
|Hot-Swap für mechanische 3-/5-Pin-Schalter
|Beleuchtung / Rollover
|RGB, nach Süden ausgerichtete LEDs, NKRO
|RGB, nach Süden ausgerichtete LEDs, NKRO laut Handbuch
|Abmessungen
|366,5 × 142,1 × 41,4 mm
|Produktseite: 121,05 × 146,9 × 45,65 mm; Handbuch: 121 × 147 × 44 mm
|Gewicht
|Etwa 1 kg
|310 g
Keyboard TH87 ISO: vertraute Anordnung, weniger Breite
Die TH87 behält Funktionstasten, Pfeiltasten und den abgesetzten Navigationsbereich bei. Der eingesparte Nummernblock verkürzt vor allem den Abstand zwischen dem eigentlichen Schreibbereich und einer rechts liegenden Maus. Das ist für Spieler mit großen Mausbewegungen ebenso relevant wie für einen Arbeitsplatz, an dem die Tastatur mittig vor dem Bildschirm stehen soll. Die ISO-DE-Version bietet die deutsche QWERTZ-Belegung; beim Kauf muss diese Variante ausdrücklich gewählt werden, also aufpassen bei der Bestellung, auch beim Preis ist da ein erheblicher Unterschied.
Epomaker verwendet ein Kunststoffgehäuse und eine elastisch gelagerte Platte. Fünf Dämpfungslagen beeinflussen die Resonanzen; Flex-Cuts in Platte und Leiterplatte ermöglichen zusätzliches Nachgeben. Die massive Tastatur ist sehr gut verarbeitet, wirkt aber natürlich nicht ganz so hochwertig wie teurere Aluminium-Tastaturen. Großzügige Gummifüße bieten einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch und die ausklappbaren Füße erlauben einen Winkel von 6, 8 und 10,5 Grad zum Hochstellen.
Nummernblock TH26: Zahlenblock und zusätzliche Kurzbefehle
Die TH26 ergänzt den klassischen Ziffernbereich um eine eigene Makrospalte und einen Drehregler für die Lautstärke zum Beispiel. Ab Werk sind die fünf Makrotasten unter Windows mit Rückgängig, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und der Desktop-Anzeige belegt. Das sind einfache, häufig verwendete Befehle, deren Nutzen unmittelbar nachvollziehbar ist. Über eine andere Belegung kann der Nummernblock außerdem auf Bildbearbeitung, Schnittprogramme oder individuelle Arbeitsabläufe zugeschnitten werden.
Das kleinere Gerät ist ebenfalls per Gasket Mount aufgebaut, setzt aber auf vier Dämpfungslagen. In Kombination mit den mechanischen Creamy Jade-Schaltern bietet das TH26 ein geschmeidiges, cremiges Tippgefühl, aber mit einem klar erkennbarem Tippgeräusch. Die PBT-Kappen tragen ein eigenes Theory-Design und werden anders beschriftet als die Double-Shot-Kappen der TH87. Die Theory-Beschriftung des Ziffernblocks ist sehr bunt ausgefallen, die Tasten zieren zahlreiche Symbole in den Farben rot, blau, gelb und schwarz, das könnte nicht jedem gefallen und passt nicht perfekt zur Beschriftung der TH87.
Creamy Jade und Sea Salt Silent V2
Die Creamy-Jade-Schalter, die in unseren Mustern verbaut sind, sind lineare, ab Werk geschmierte mechanische Schalter mit fünf Pins. Epomaker nennt 45 ± 5 gf Auslösekraft, 50 ± 5 gf beim vollständigen Durchdrücken, 2,0 ± 0,4 Millimeter Vorlauf und 3,6 ± 0,4 Millimeter Gesamtweg. Diese Variante ist für beide Geräte aufgeführt. „Linear“ bedeutet, dass der Schalter ohne einen gezielt eingebauten taktilen Druckpunkt arbeitet. Das Tippgefühl ist jedenfalls sehr angenehm und lässt sich auch als präzise bezeichnen, die Tastatur ist aber durch diese Schalter auch deutlich hörbar.
Bei der TH87 steht alternativ Sea Salt Silent V2 zur Wahl. Auch diese Schalter sind linear und vorgeschmiert, reduzieren aber die Anschlaggeräusche erheblich, diese Tasten sind wesentlich leiser. Ihre Auslösekraft beträgt ebenfalls 45 ± 5 gf; angegeben werden 51 ± 5 gf beim Durchdrücken, 1,8 ± 0,4 Millimeter Vorlauf und 3,5 ± 0,4 Millimeter Gesamtweg.
Hot-Swap erlaubt bei beiden Geräten einen Schalterwechsel ohne Löten. Das ist hilfreich, wenn einzelne Schalter ersetzt oder die Abstimmung später verändert werden soll. Für passende Ersatzschalter zählt die mechanische Kompatibilität; magnetische Hall-Effect-Schalter werden durch Hot-Swap allein nicht nutzbar. Die hier beschriebenen Modelle bieten klassische mechanische Eingabe, keine frei einstellbaren Auslösepunkte nach Hall-Effect-Prinzip.
Verbindung aufnehmen
Beide Modelle bieten drei Verbindungsarten: eine kabelgebundene Nutzung über USB-C, eine drahtlose Verbindung per 2,4-GHz-Empfänger sowie Bluetooth. Dadurch lassen sich TH87 und TH26 flexibel am PC, Notebook oder kompatiblen Mobilgeräten einsetzen. Im Alltag eignet sich der Funkempfänger besonders für eine möglichst verzögerungsarme Verbindung am Desktop, während Bluetooth den Wechsel zwischen mehreren Geräten erleichtert. Die Umschaltung erfolgt jeweils direkt an der Hardware; für den kabelgebundenen Betrieb und das Laden wird USB-C verwendet
Software-Steuerung über den Epomaker Hub
Die Konfiguration erfolgt bei beiden Geräten über den browserbasierten Epomaker Hub. Dort lassen sich Tastenbelegungen anpassen, Fn-Ebenen und Makros einrichten, Profile verwalten sowie RGB-Beleuchtung und Firmware-Optionen einstellen. Die TH87 wird dabei als eigenes ISO-DE-Modell erkannt und kann mit deutscher Tastenbelegung eingerichtet werden. Beim TH26 kommen zusätzlich fünf Makrotasten und der Drehregler hinzu; dieser unterstützt außerdem VIA für eine alternative Konfiguration. Für die Ersteinrichtung und Firmware-Anpassungen empfiehlt sich allerdings erstmals die Verbindung per USB-C
Akku, Zubehör und Preis
Die TH87 besitzt mit 10.000 mAh einen deutlich größeren Akku als die TH26 mit 2.000 mAh. Die Laufzeit der Haupttastatur hängen stark von der Nutzung der Beleuchtung ab. Für den Zahlenblock gibt der Hersteller eine Laufzeit von etwa 120 Stunden an, bei unseren Tests glänzten beide Geräte jedenfalls mit langen Laufzeiten, bevor wieder aufgeladen werden musste. Zum jeweiligen Lieferumfang gehören ein USB-A-auf-USB-C-Kabel, ein 2,4-GHz-Empfänger, ein kombiniertes Abziehwerkzeug für Kappen und Schalter sowie Ersatzschalter und Unterlagen.
Mit Stand 09.11.2026 zeigte der deutsche Hersteller-Shop die TH87 ISO-DE in White Grey Pink mit Sea-Salt-Silent-Schaltern im Angebot für € 82,54 inklusive Mehrwertsteuer, wobei die ISO-DE Version um ca. 50% mehr kostet als die ANSI-Version. Die TH26 gibt es gerade ebenfalls im Angebot um €34,31 zu haben.
Zusammenfassung
FAZIT
Die Kombination aus Epomaker TH87 und TH26 erweist sich im Prinzip als durchdachtes Setup für alle, die ein kompaktes TKL-Layout mit den Funktionen eines separaten Nummernblocks verbinden möchten. Die TH87 überzeugt dabei mit angenehmem Tippgefühl, stabiler Verarbeitung, flexibler Konnektivität und langer Akkulaufzeit, während der TH26 mit fünf Makrotasten, Drehregler und VIA-Unterstützung zusätzlichen Komfort im Alltag bietet. Besonders mit den Silent-Switches arbeitet das Duo angenehm leise und eignet sich dadurch nicht nur fürs Gaming, sondern auch für Büro, Homeoffice und kreative Anwendungen. Kleinere Abstriche gibt es nur bei den Kunststoffgehäusen, der für uns uns etwas zu bunten Beschriftung der TH26 und der höheren Preispolitik der ISO-Version der TH87. Wer ein vielseitiges, kabelloses und optisch abgestimmtes Schreibtisch-Setup sucht, erhält aber eine überzeugende Kombination mit hohem Praxisnutzen.