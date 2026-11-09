Unpetrified: Echoes of Nature erscheint heute für Konsolen

Unpetrified: Echoes of Nature ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich; gleichzeitig erhält die PC-Version ein kostenloses Update.

Mindscape und Dreamhunt Studio veröffentlichen ihr naturbezogenes Abenteuer Unpetrified: Echoes of Nature heute für die aktuellen Konsolen. Das Spiel war bereits auf PC verfügbar und erhält zum Konsolenstart mehrere Anpassungen, Optimierungen und Verbesserungen an der Bedienung. Die PC-Fassung wird über Steam kostenlos aktualisiert.

Im Mittelpunkt steht ein Steingolem, der durch einen blauen Schmetterling zum Leben erweckt wird. Auf seiner Reise trifft er auf einen Fuchs, mit dem sich eine ungewöhnliche Freundschaft entwickelt. Die Handlung führt durch farbenfrohe Landschaften und die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation.

Die Spielwelt wird über Umwelt- und Logikrätsel erkundet. Dabei werden alte Energiequellen wieder verbunden, neue Wege freigelegt und Geheimnisse entdeckt. Neben dem Golem und seinem Fuchsgefährten begegnen den Spielenden zahlreiche Tiere, deren Lebensräume Teil der Geschichte sind. Das Abenteuer setzt auf Erkundung und eine familienfreundliche Erzählung ohne klassische Kämpfe.

Die Konsolenversion ist digital weltweit erhältlich. Physische Ausgaben für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen im Vereinigten Königreich und in Europa zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro. Die PC-Version ist weiterhin auf Steam verfügbar; weitere Informationen bietet die offizielle Spielseite.

Fakten zu Unpetrified: Echoes of Nature