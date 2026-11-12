PUBG MOBILE startet europäischen Fashion-Design-Wettbewerb

Beim PDP European Fashion Design Contest können Fans ein eigenes Outfit für PUBG MOBILE entwerfen.

PUBG MOBILE startet im Rahmen seines PDP-Co-Creation-Programms einen europäischen Fashion-Design-Wettbewerb. Gesucht werden vollständige und eigenständige Outfits oder Skins, die von europäischer Streetwear inspiriert sind. Die Gewinnerkreation kann später in das Spiel integriert werden.

Der Wettbewerb begleitet den weltweiten Start von PUBG MOBILE FLASH, der schlanken Version des Battle-Royale-Spiels, die am 13. November 2026 für iOS und Android erscheint. Auch der deutsche Rapper Eko Fresh beteiligt sich an der Aktion. Gemeinsam mit der Designerin Mia (Tingilya) entwickelt er einen eigenen Skin und wirkt als Juror mit.

Einsendungen sind vom 11. November bis zum 8. Dezember 2026 um 23:59 Uhr UTC möglich. Danach bewertet eine Jury aus Designprofis, Partnern und Vertretern von PUBG MOBILE die Beiträge. Vom 17. Dezember bis zum 9. Januar 2027 kann die Community abstimmen; die Gewinner sollen zwischen dem 10. und 17. Januar bekannt gegeben werden.

Der Wettbewerb umfasst ein Gesamtpreisgeld von 21.400 US-Dollar. Gold, Silber und Bronze werden mit 1.000, 600 beziehungsweise 400 US-Dollar belohnt. Dazu kommen Ingame-Gegenstände, UC und weitere Auszeichnungen. Zwanzig Excellence Awards sind mit jeweils 200 US-Dollar dotiert. KI-generierte Einreichungen sind nicht zugelassen; pro Person können bis zu drei Entwürfe eingereicht werden.

Die Teilnahme ist weltweit ohne professionelle Vorkenntnisse möglich. Die Einreichung erfolgt über die offizielle Wettbewerbsseite oder später direkt im Spiel über Lobby > Plus > Co-creation Hub > PDP.