War Thunder: Update „Eagle’s Shadow“ überarbeitet Grafik und Fahrzeuge

Das Update „Eagle’s Shadow“ bringt neue Fahrzeuge und technische Verbesserungen für War Thunder.

Gaijin Entertainment hat das Update „Eagle’s Shadow“ für War Thunder veröffentlicht. Die Aktualisierung überarbeitet die Rendering-Engine, visuelle Effekte und die Wetterdarstellung. Dadurch sollen Gefechte auf den unterschiedlichen Schauplätzen detaillierter wirken.

Eine neue Mechanik erlaubt es außerdem, die Kampfeinstufung bestimmter Flugzeuge über die gewählte Ausrüstung zu beeinflussen. Je nach Loadout kann sich damit die Rolle eines Flugzeugs im Match verändern. Die Anpassung soll mehr Spielraum bei der Zusammenstellung der eigenen Maschinen schaffen.

Auch zwei Bodenkarten wurden überarbeitet. „Sun City“ und „American Desert“ erhalten Änderungen an ihrer Gestaltung und an den Kampfbereichen. Gleichzeitig erweitert Gaijin den Fuhrpark um mehrere Fahrzeuge, darunter den F-15EX Eagle II, das deutsche Schlachtschiff H-39, die britische Fulmar Mk.II und den russischen Amphibien-Schützenpanzer BT-3F.

Die H-39 fällt dabei als besonders großes freischaltbares Schiff auf, während die neuen Flugzeuge und Bodenfahrzeuge unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Zusammen mit den technischen Anpassungen soll das Update sowohl die Darstellung als auch die taktische Vielfalt der Gefechte erweitern.

„Eagle’s Shadow“ ist ab sofort verfügbar. Eine Übersicht der Änderungen und weitere Informationen zu War Thunder bietet die offizielle deutsche Website.