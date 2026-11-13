Adorable Adventures ist jetzt für Nintendo Switch 2 erhältlich

Die tierische Erkundung von Adorable Adventures ist ab sofort digital auf Nintendo Switch 2 spielbar.

PQube und Wild Sheep Studio haben Adorable Adventures im Nintendo Switch 2 eShop veröffentlicht. Bis einschließlich 26. November 2026 ist die digitale Version um 20 Prozent reduziert. Die Veröffentlichung markiert den ersten Auftritt des Abenteuers auf Nintendos aktueller Hardware; eine physische Ausgabe für Nintendo Switch 2 soll am 28. Januar 2027 folgen.

Im Mittelpunkt steht Boris, ein neugieriger junger Keiler, der nach einem Waldbrand von seiner Familie getrennt wurde. Auf der Suche nach seinen Geschwistern erkundet er Landschaften, die vom Nationalpark Cévennes in Südfrankreich inspiriert sind. Wälder, felsige Höhenzüge und vom Feuer gezeichnete Gebiete bilden die Schauplätze der Reise.

Boris nutzt vor allem seinen Geruchssinn, um Spuren aufzunehmen und deren Ursprung zu bestimmen. Erlernte Gerüche lassen sich filtern, sodass gezielt nach bestimmten Hinweisen gesucht werden kann. Dadurch verbindet das Spiel freie Erkundung mit kleinen Rätseln und Beobachtungsaufgaben.

Zur Beschäftigung gehören außerdem zeitlich begrenzte Pfade, Fotospots und Sammelaufgaben. Ein Tagebuch hält die Entdeckungen fest und füllt sich mit Aufklebern, wenn Aktivitäten abgeschlossen werden. Einige gefundene Gegenstände helfen bei Begegnungen mit den Geschwistern, die jeweils eigene Persönlichkeiten und Accessoires besitzen.

Die Mutter der Familie sitzt in einer verlassenen Hütte fest und kann nur mit vereinten Kräften befreit werden. Wer Boris auf dieser Suche begleiten möchte, findet weitere Informationen auf der offiziellen Spielseite von PQube sowie im Nintendo eShop.