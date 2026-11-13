In Crawlgan verraten Monster ihren nächsten Zug, in Grave Benders verrät jedes Geräusch die Grabräuber. Unser Indie Roundup Week 46 stellt 34 Projekte vor, darunter zwei Spiele aus Österreich.

Aus Feldkirch kommt diese Woche ein Schiebepuzzle, in dem ein Otter sein Dorf wieder aufbaut. Ein Entwickler aus Tirol macht die eigene Nachbarschaft zum Schauplatz eines Browser-Spiels. Wer lieber gemeinsam am PC spielt, kann historische Persönlichkeiten für einen Autobattler rekrutieren oder mit zwei Freunden als maskiertes Trio in den Kampf ziehen.

ASCENT: MASKLINGS

Das südkoreanische Studio KCREW hat sein Action-Roguelite für Windows und macOS in den Early Access gebracht. Zur Wahl stehen Lumi mit zwei Klingen, der Schildträger Bram und der Runenwirker Nox. Wer allein in den Riss steigt, bekommt die beiden übrigen Figuren als KI-Begleiter. Online kann eine Dreiergruppe die Rollen unter sich aufteilen.

Die Zusammensetzung macht sich besonders bei Bossen bemerkbar. Treffen die Spezialfähigkeiten aller drei Helden innerhalb von vier Sekunden denselben Gegner, löst das eine gemeinsame Attacke aus. Zwischen den Kämpfen entscheidet die Gruppe über ihren Weg und über Segnungen für den laufenden Versuch. Auf Steam.

Crawlgan

Monstern in die Karten schauen gehört bei Haz Studios Dungeon-Crawler zur Taktik. Jeder Gegner kündigt seinen nächsten Zug an. Wer daraufhin die Position wechselt, verbraucht allerdings Aktionspunkte, die für eine Karte fehlen können. Auch Abwarten hat seinen Preis, denn die Monster fressen einander und werden dabei stärker.

Der südkoreanische Entwickler Lee Changhun hat zuvor mehr als zwanzig Jahre an Mobile-Spielen gearbeitet. Für sein erstes PC-Spiel führt er den Klassenaufstieg mitten im Durchgang ein. Eine kostenlose Demo gibt es auf Steam. Auf Steam.

Follyvale

In den mittelalterlichen Gemälden von Anfinor Games gehen die Dorfbewohner ihren Beschäftigungen nach, doch hier und da fehlt ein Gegenstand. Wer ihn im Gewimmel findet und zur richtigen Person trägt, bringt Farbe in einen weiteren Teil des Bildes zurück.

Die von Bruegel inspirierten Szenen kommen ohne Worte und Zeitlimit aus. Wenn die Suche stockt, hilft ein Narr weiter. Eine Demo ist auf Steam verfügbar. Für Windows und macOS ist die Vollversion für Ende November vorgesehen. Auf Steam.

Gear Up Einstein!

Im Strategie-Roguelite von No Deadlines Studio können Albert Einstein und Kleopatra im selben Trupp landen. Zwischen den automatischen Gefechten entscheidet die Ausrüstung darüber, wie die historischen Figuren kämpfen und welche Kombinationen sich ergeben.

Das dreiköpfige Studio aus Québec hat den Early Access am 6. November eröffnet. Die Zeitreise lässt sich allein oder mit bis zu zwei Mitspielern antreten. Zu den Schauplätzen gehören das alte Ägypten und New York. Auf Steam.

Grave Benders

England im Jahr 1947, doch die Pest hat nie aufgehört. Nach der Sperrstunde fahren bis zu vier Grabräuber mit einem Lieferwagen zum Friedhof. Unter den Grabsteinen wohlhabender Familien liegt Beute. Wer sie ausheben will, macht mit der Schaufel unweigerlich Lärm. Auch Gespräche im Team kann der Wächter hören.

Nullsmith hat den 16. März 2027 als Veröffentlichungstermin angekündigt. In der kostenlosen Demo lassen sich die Friedhöfe St. Brannoc’s und Holloway Necropolis erkunden. Eine deutsche Textfassung ist dort bereits als Beta enthalten. Auf Steam.

Heavy Front

Zwei Teams mit jeweils bis zu vier Personen bauen Basen, finanzieren Truppen und schicken Panzer, Hubschrauber und Jets ins Gefecht. Die Echtzeitstrategie läuft direkt im Browser auf PC und Mac. Zwölf Armeen und vier Karten stehen zur Wahl.

Das Zweierteam bietet sein englischsprachiges Spiel im Early Access kostenlos an. Für eine schnelle Runde gibt es eine öffentliche Spielersuche. Wer lieber gegen den Computer antritt, kann das allein oder im Koop auf drei Schwierigkeitsstufen tun. Im Browser spielen.

HELIX ARK

Nach einer Bruchlandung steht Adam ein Gerät namens Eve zur Seite. Mit seiner Hilfe soll aus einem einzigen Menschen wieder eine Zivilisation entstehen. Die wachsende Bevölkerung dient dabei auch als Ressource. Wer neue Gebiete oder Technologien erschließt, gibt einen Teil davon wieder aus.

Yashigani Games hat die Vollversion seiner Science-Fiction-Simulation für Windows veröffentlicht. Mit der Expansion kommen Städte, Begegnungen mit außerirdischen Gesellschaften und Kämpfe gegen die Tierwelt des Planeten hinzu. Zu den zwölf unterstützten Sprachen gehört Deutsch. Auf Steam.

InfectUs

Hinter dieser kostenlosen Browser-Alpha steckt ein Soloentwickler aus Tirol. Auf einer gemeinsamen Weltkarte startet das eigene Virus in einer realen Straße und breitet sich Zelle für Zelle aus. Treffen zwei Infektionsgebiete aufeinander, können ihre Besitzer kämpfen oder sich verbünden.

Gelegentlich räumt das Gesundheitsamt ganze Zellen. Als Gast mitspielen. Zur Spielseite.

Iron Curtain Call

In einem alternativen Jahr 1965 zieht eine Armee aus Aufziehrobotern in den Krieg. Der Ego-Shooter von Whale Development Studios setzt dem mechanischen Aufmarsch den Zeichenstil alter Cartoons entgegen. Mit Greifhaken, Ausweichschritten und Paraden lässt sich das Tempo auch mitten im Gefecht halten.

Schläge gegen Gegner liefern Gesundheit und Munition. Die kostenlose Steam-Demo dauert nach Angaben des Entwicklers rund 15 bis 20 Minuten. Für das vollständige Spiel nennt das Studio den 11. März 2027. Auf Steam.

Littlelands

Am 16. November soll das Abenteuer von Rafael Martín und Kyle Creamer auf Windows-PCs in den Early Access starten. Im Dorf lässt sich ein Hof wieder herrichten. Wer dort bleibt, kann Beeren pflanzen, am Teich angeln oder den Nachbarn bei ihren Anliegen helfen.

Jenseits der Siedlung liegen Wälder, Höhlen und Verliese. Dort tauscht die kleine Hauptfigur ihre Gartengeräte gegen Waffen, begegnet Monstern und gräbt nach Schätzen. Apogee Entertainment übernimmt die Veröffentlichung. Auf Steam.

NOSTRA: Crystalbound

Runecraft Studios aus dem Westerwald hat ein eigenständiges Action-Roguelite in der Welt von NOSTRA angekündigt. Viele Jahre nach den Ereignissen des Rollenspiels ist Kristall allgegenwärtig. Er beleuchtet die Städte und befeuert ihre Schmieden, während die einst von Königreichen bewachten Handelswege verfallen.

Händler bezahlen Kämpfer dafür, diese Straßen wieder passierbar zu machen. Soloentwickler Gökhan Cirag plant die PC-Veröffentlichung für das erste Quartal 2027. Das ursprüngliche Rollenspiel entsteht parallel und hat bereits eine eigene Alpha-Demo. Zur Entwicklerseite.

oorio Mahjong Solitaire

Woojae Lees Solovariante für Android und iOS stellt das Abräumen gleicher Steine in den Mittelpunkt. Welches Paar zuerst verschwindet, entscheidet darüber, welche Steine als Nächstes frei liegen. Die Reise umfasst 6.000 Rätsel.

Mit der Verzweigungsanalyse lassen sich alternative Zugfolgen untersuchen. Eine zweite Ansicht zeigt alle Paare, die bei einer früheren Entscheidung zur Wahl standen. Auf Google Play · App Store.

oorio Mines: Minesweeper

Woojae Lees Minensuche für Android und iOS bietet neben den klassischen Regeln einen geführten Modus. Eine Reise über sieben Planeten führt durch unterschiedliche Aufgaben. Nach der Partie lässt sich ein Zug noch einmal untersuchen, um herauszufinden, welche Felder sich zu diesem Zeitpunkt sicher ausschließen ließen.

Ein eigener Trainingsbereich greift diese Entscheidungen wieder auf. Damit lohnt sich der Blick zurück auch bei einem bereits gelösten Feld. Auf Google Play · App Store.

oorio Sudoku: Logic Brain Game

Bei diesem mobilen Sudoku erklärt ein Coach schrittweise, aus welchen Hinweisen sich die nächste Ziffer ergibt. Das Nachschlagewerk behandelt 105 logische Techniken. Sie lassen sich an insgesamt 21.600 Rätseln ausprobieren.

Auch nach dem letzten ausgefüllten Kästchen bleibt das Brett zugänglich. Die Nachbesprechung rekonstruiert frühere Entscheidungen und zeigt, an welcher Stelle eine andere Technik weitergeholfen hätte. Auf Google Play · App Store.

Pop! Jelly PangPang

Das Arcade-Duell von JellyPangPang ist für PC, iPhone und Android erschienen. Seine weichen Spielfiguren können Bomben legen, deren Explosionen den Rivalen den Fluchtweg abschneiden. Wer zu früh ausweicht, lässt eine Lücke. Wer zu lange wartet, gerät selbst in die Explosion.

Neben Duellen an einem Bildschirm und Online-Partien mit Freunden gibt es Bosskämpfe. Eigene Karten lassen sich ebenfalls als Arenen nutzen. Auf Steam sind die ersten 15 Stufen kostenlos spielbar. Auf Steam · App Store · Google Play.

RaivoBull

Im Mobile-Spiel des finnischen Teams 2Agree Studios kämpfen zwei Dreierteams um Schafe. In jeder zweiminütigen Runde gilt es, möglichst viele Tiere einzusammeln und zur eigenen Basis zu bringen.

Zwischen den Partien bauen die Spieler ihre Dörfer aus. Das Spiel ist für Android und iPhone erhältlich. Zur Spielseite · Google Play · App Store.

RobotPop

RIO und seine Robotercrew reisen auf dem iPhone durch eine Kampagne mit 300 Leveln. Benachbarte Roboter tauschen die Plätze. Wer mehrere gleiche Figuren kombiniert, räumt das Feld auf und bringt größere Gruppen für den nächsten Zug zusammen.

Längere Kombinationen erzeugen Spezialroboter mit eigenen Effekten. Die iPhone-Fassung setzt iOS 15 voraus. Der Bildtrailer montiert Spielansichten und Illustrationen. Das Team gibt an, für Teile der Gestaltung KI-Werkzeuge zu verwenden. Im Schweizer App Store.

Roombattle

Dust Games schickt seine Staubsaugerroboter am 3. Dezember auf Nintendo Switch in die Arena. Bis zu sechs Personen steuern individuell gestaltete Roboter und versuchen, die Ballons der Konkurrenz zum Platzen zu bringen. Wer als Letzter noch einen Ballon hat, gewinnt.

Minispiele unterbrechen die Kämpfe. Die Steuerung kommt mit einem Stick und zwei Tasten aus. Für gemeinsame Partien unterstützt das Spiel sowohl den lokalen als auch den Online-Mehrspieler. Im Nintendo eShop · Steam.

Salt and Soil: A Frontier Family Sim

Ein Zug entspricht einem Jahr im Leben einer Familie an der amerikanischen Frontier. Beim Familienrat steht etwa zur Wahl, wer den Hof übernimmt oder in welcher Stadt die nächste Generation ihr Glück versucht. Kriege, Überschwemmungen und der Ausbau der Eisenbahn folgen dagegen dem historischen Kalender.

Soloentwickler Roman hat vier Szenarien rund um Jamestown, Pittsburgh, San Antonio und Sacramento vorgestellt. Für Jamestown berieten ihn Archäologen, die das historische Fort ausgraben. Die Steam-Seite führt die rundenbasierte Simulation weiterhin als angekündigt. Auf Steam.

Smart Fellas

Im geschlossenen Spieltest von Wildware Studios treten bis zu 32 Personen auf zwei Seiten eines Korallenriffs an. Die Oktopusse kopieren Farben und Oberflächenmuster und posieren als Seetang, Koralle oder Fels. Hin und wieder müssen sie ihr Versteck verlassen, um zu fressen.

Die Taucher beobachten das Riff mit einer Harpune, für die sie genau einen Schuss haben. Für Windows und Linux sind öffentliche Partien, Sprachchat und ein kostenloser Karteneditor vorgesehen. Auf Steam.

Somatry

Die Ermittlungen beginnen an archivierten Telefonen. Nachrichtenverläufe, Dokumente und Protokolle enthalten Hinweise, mit denen sich fiktive ungelöste Fälle rekonstruieren lassen. Version 1.1 des Detektivspiels für iOS und Android bringt die Erweiterung „Coldmere Stories“, die den Schauplatz auf neun Städte ausdehnt.

Die Grundsammlung umfasst 50 Fälle in drei Städten. Der erste Fall ist kostenlos vollständig spielbar, die übrigen 49 werden per Einmalkauf freigeschaltet. Die Ermittlungen funktionieren auch offline. Zur Spielseite · App Store · Google Play.

Sundered Reach

Steven Seidler aus Frankfurt zeigt knapp neun Minuten aus der Pre-Alpha seines Weltraum-Strategie-Rollenspiels. Die Aufnahmen folgen einer Flotte vom Gefecht im Orbit bis zur Belagerung am Boden. Vor den Stadtmauern stehen sich laut Entwickler bis zu 1.500 Soldaten pro Seite gegenüber.

Wer eine Stadt verteidigt, kann hinter einer Schildkuppel selbst einen Mech steuern. In der Kampagne beginnt die eigene Figur als Kadett und übernimmt im Laufe der Zeit das Kommando über einen eigenen Verband. Auf Steam.

Talystro

Die neue Demo des norwegischen Studios Filiokus führt Math Mouse durch „The Haunted Crossing“ bis zum Boss 67 Dreadhorse. Würfel liefern die Zahlen, Karten die Rechenoperationen. Ein Treffer gelingt nur dann, wenn das Ergebnis exakt den Lebenspunkten des Gegners entspricht. Schon ein Punkt Abweichung lässt den Angriff ins Leere gehen.

Für den Durchgang stehen laut Studio 52 Karten, 19 Artefakte und zwölf Verzauberungen zur Verfügung. Wie Würfel und Karten zusammenspielen, zeigt Filiokus im offiziellen Demo-Trailer. Auf Steam.

Trillionaire Mercenaries of 21XX

Der neue Gameplaytrailer von MorphLand zeigt ein Schleichabenteuer in einer weitgehend überfluteten Zukunft. Konzerne streiten um die verbliebenen Ressourcen. Als Söldner nimmt die Spielfigur verdeckte Aufträge für die Superreichen an.

Die englischsprachige Demo auf itch.io gibt einen ersten Einblick. Für das fertige Spiel kündigt der Entwickler eine vollständige deutsche Lokalisierung an. Auf Steam.

Wainhold

Between Alerts stellt mit den Nubiern ein weiteres Volk seiner kompetitiven Wirtschaftsstrategie vor. Das Video aus der laufenden Entwicklung zeigt Gehöfte aus Lehmziegeln, schwarzrandige Keramik und Soldaten mit Tierhautschilden.

Auf den Wegen zwischen den Siedlungen tragen Arbeiter jede einzelne Ware von Fahne zu Fahne. Die Jahreszeiten verändern das Land, während sich die Grenzen militärisch verschieben lassen. Das in Kyjiw entwickelte PC-Spiel ist für 2027 angekündigt. Auf Steam.

Weitere Meldungen aus der Woche

Weitere Neuigkeiten gibt es für PC, Browser und Smartphone. Darunter sind eine spielbare Schaltungswerkstatt und ein Ausflug an die virtuelle Wiener Donau.

Biztopia

In der Wirtschaftssimulation lässt sich neben dem Versandhandel jetzt ein eigenes Museum betreiben. In der Stadt sind 80 Überraschungskisten versteckt. Der Ladenbetrieb läuft währenddessen weiter. Allein oder im Online-Koop kauft man beim Großhändler ein, organisiert das Lager und liefert Bestellungen aus. Auf Steam.

Buddha’s Lotus

Im Match-3-Spiel von Onegames tauschen Lotusblüten die Plätze. Für jedes Ziel steht eine begrenzte Anzahl Züge zur Verfügung. Nach und nach öffnet sich eine Galerie mit Bildern im Stil von Perlmuttarbeiten und Texten, die das Lotus-Sutra aufgreifen. Die Windows-Vollversion enthält 500 Level, die kostenlose Demo die ersten 25. Auf Steam.

Cubic Color Confusion

In Cubic Color Confusion muss man farbige Würfel über ein Raster navigieren, um alle Artefakte eines Levels einzusammeln. Dabei dürfen die Würfel allerdings nur auf Felder ziehen, die grau oder in derselben Farbe eingefärbt sind. Bei Berührung ändern die Würfel allerdings die Farbe des Feldes nach einem fixen Muster. Rote Würfel färben Felder grün, grüne Würfel färben sie blau und blaue Würfel färben sie wieder rot. Wer diesen Farbzyklus meistert, kann die über 100 Level mit zusätzlichen Puzzle-Elementen lösen. Und wer danach immer noch nicht genug hat, kann mit dem integrierten Editor mit Steam Workshop Unterstützung eigene Levels kreieren oder die Levels anderer Spieler zu lösen versuchen. Am 10. November war Release, mehr Infos auf der Steam-Seite zum Spiel.

HERE RIVER

Ein virtuelles Schiff verbindet in diesem kostenlosen 3D-Browserprojekt aus Südkorea Flusslandschaften in 16 Ländern. Am Wiener Donauabschnitt kann man spazieren gehen, Zügen in der Ferne zuhören und andere Besucher treffen. Ausgangspunkt des Projekts ist der Han-Fluss in Seoul. Zur virtuellen Wiener Donau.

Ink & Lore

Das Bilderbuch-Roguelike soll am 8. Dezember für Windows und macOS erscheinen. Zwei Wächter steigen durch ein unvollendetes Bilderbuch mit 99 Etagen. Jede ausgespielte Karte verschwindet. Die Browser-Demo lässt sich auf Deutsch ausprobieren. Die Geschichte jenseits des Demo-Umfangs erscheint laut Entwickler auf Englisch. Auf Steam.

IT THINKS! – Build Your Own GPU

Aus einem NAND-Gatter entsteht bei Catchy Games zunächst eine Schaltung, dann ein wiederverwendbarer Chip und schließlich eine Mehrkern-GPU, die Pixel zeichnet. Die 62 Aufträge bewerten unter anderem, wie viele Gatter eine Lösung braucht. Der Start für Windows und macOS ist für den 19. November geplant. Neben der Steam-Fassung gibt es eine Browser-Demo. Auf Steam.

KUROSHIO: Neon Blood

ISEKAI Games plant den Steam-Start für den 19. November. Nach zwölf Jahren kehrt Kyōsuke Narumi nach Tokio zurück und gerät zwischen rivalisierende Yakuza-Familien. Im Viertel Shinbashi bestreitet er Straßenkämpfe. Für die Rennen auf Bergstraßen lässt sich sein Wagen tunen. Auf Steam.

Little Hamster: Find and Organize

Ein Hamster kehrt nach Hause zurück, wo es einiges zu tun gibt. Verlegte Gegenstände wollen gefunden, kaputte Dinge repariert und Zimmer neu eingerichtet werden. Very Very LITTLE Studio bietet eine kostenlose Demo an und plant die vollständige Veröffentlichung für den 8. Dezember. Auf Steam.

Meow Dungeon: Idle Cat RPG

Drei Katzen ziehen für Code and DESIGN durch 24 Dungeons. Die Zusammenstellung der Gruppe und ihrer Ausrüstung übernimmt der Spieler, die Kämpfe erledigen die Katzen selbst. Ihre Expedition läuft auch bei geschlossenem Spiel weiter. Seit dem 6. November ist das Vier-Farben-Rollenspiel auf Steam für Windows erhältlich. Auf Steam · Google Play · App Store.

Otterwick

Maximilian Michler aus Feldkirch hat für sein erstes iPhone-Spiel 150 Schiebepuzzles entworfen. Otter Tuli rutscht so lange über den Fluss, bis ihm etwas den Weg versperrt. Mit Holz, Stein und Nahrung aus gelösten Rätseln baut er sein Dorf wieder auf. Dorf und Puzzles funktionieren offline, für Duelle können sich Freunde online treffen. Zum App Store. Zur Spielseite.