Zizaran, Nazroth und das deutsche Indie-Studio Reija entwickeln mit Blastheim ein Second-Screen-Action-RPG für PC. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Der Path-of-Exile-Streamer und Content Creator Zizaran, der ehemalige Dota-2-Profispieler Nazroth und das deutsche Indie-Studio Reija haben das gemeinsame Projekt Blastheim angekündigt. Das Spiel wurde am 13. November in einem Twitch-Livestream von Zizaran vorgestellt.

Blastheim soll als Second-Screen-Spiel auf einem zweiten Monitor laufen und dabei mehr Interaktion bieten als ein klassisches Idle-RPG. Im Mittelpunkt stehen Entscheidungen rund um Builds und Ausrüstung, während der Titel zugleich mit einer niedrigeren Einstiegshürde für den Einsatz auf einem zusätzlichen Bildschirm konzipiert wird.

Eine zersplitterte nordische Welt

Die Handlung spielt in einer nordisch inspirierten Welt, deren Weltenbaum abgestorben ist und das Reich in Fragmente zersplittert hat. Die Spielenden reisen durch diese Bruchstücke, bauen ihr Reich wieder auf und lassen einen neuen Weltenbaum wachsen.

Die Entwicklung befindet sich noch in einer frühen Phase. Zizaran, Nazroth und Reija wollen das Projekt bei entsprechender Finanzierung oder ausreichender Marktresonanz zu einem eigenständigen Spieleunternehmen ausbauen. Blastheim erscheint für PC auf Steam; ein Veröffentlichungszeitraum wurde noch nicht angekündigt.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf der offiziellen Website von Blastheim.

Fakten zu Blastheim