Mit dem devolo WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band bietet devolo ein echtes Tri-Band-Mesh-System mit Wi-Fi 7 an. Das 3-Pack funkt parallel auf 2,4, 5 und 6 GHz und soll eine kombinierte Datenrate von bis zu 9,3 Gbit/s erreichen.

Das BE9300 Tri-Band ist die leistungsstärkere Ergänzung zum BE6500: Neben den beiden klassischen WLAN-Bändern kommt hier das 6-GHz-Band hinzu, das gleichzeitig mit 2,4 und 5 GHz genutzt werden kann. Das Mesh-Kit richtet sich an Haushalte mit vielen verbundenen Geräten und hohen Anforderungen an Streaming, Gaming und Homeoffice. Die technischen Angaben und der Lieferumfang beziehen sich auf das BE9300 Tri-Band 3-Pack.

Lieferumfang des 3-Packs

3 × devolo WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band

3 × externe Netzteile

3 × Ethernet-Kabel (RJ45)

Installationsanleitung

Technische Daten

Das devolo WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band nutzt den WLAN-Standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Zu den unterstützten Funktionen zählen Multi-Link Operation (MLO), 4096-QAM, OFDMA, MU-MIMO und Band Steering. MLO kann kompatiblen Endgeräten die gleichzeitige Nutzung zweier Frequenzbänder ermöglichen. 4K-QAM erhöht laut Hersteller die Datenrate pro Stream gegenüber Wi-Fi 6 um bis zu 20 Prozent. Im 6-GHz-Band unterstützt das System eine Kanalbreite von bis zu 320 MHz.

WLAN-Standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), abwärtskompatibel zu älteren WLAN-Standards Funkarchitektur Tri-Band: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz gleichzeitig Maximale Datenrate laut Hersteller Bis zu 9,3 Gbit/s gesamt: 2,4 GHz bis 1.200 Mbit/s, 5 GHz bis 2.400 Mbit/s, 6 GHz bis 5.765 Mbit/s WLAN-Funktionen MLO, 4096-QAM, OFDMA, MU-MIMO, Band Steering, bis zu 320 MHz Kanalbreite im 6-GHz-Band Ethernet-Ports je Gerät 1 × 2,5 Gbit/s WAN (bei Mesh-Erweiterungen auch als LAN nutzbar) und 3 × 1 Gbit/s LAN Betriebsarten Router, Access Point und Mesh-System beziehungsweise Mesh-Erweiterung Sicherheit WPA2 und WPA3, integrierte Firewall, automatische Sicherheitsupdates Verwaltung devolo Home Network App; Web-Interface Abmessungen 175 × 118 × 72 mm je Gerät Erweiterbarkeit Mit zusätzlichen Mesh-Kits und Erweiterungen ausbaubar; devolo nennt bis zu fünf Mesh-Kits Garantie 3 Jahre Preis (UVP) 699,90 Euro für das 3-Pack (deutscher devolo-Shop, Stand November 2026)

Ausstattung

Äußerlich bleibt devolo beim kompakten Format: Jedes Gerät misst laut Hersteller 175 × 118 × 72 mm. Für kabelgebundene Geräte stehen pro Einheit vier Ethernet-Anschlüsse bereit. Der 2,5-Gbit/s-Port dient beim Controller als WAN-Anschluss und kann bei Mesh-Erweiterungen auch als LAN-Port eingesetzt werden; dazu kommen drei Gigabit-LAN-Ports.

Das System lässt sich laut devolo als Router, Access Point oder Mesh-Erweiterung verwenden. Die Einrichtung und Verwaltung erfolgen über die Home Network App. Funktionen wie Gäste-WLAN und Kindersicherung sind ebenfalls über die App erreichbar. Das 3-Pack ist vorkonfiguriert und wird per Ethernet mit einem vorhandenen Router verbunden. Bei einem Glasfaser- oder Kabelanschluss mit separatem Modem beziehungsweise ONT kann der Controller den bestehenden Router ersetzen.

Was Tri-Band beim BE9300 bedeutet

Beim BE9300 können die drei Frequenzbänder 2,4, 5 und 6 GHz parallel funken. Das unterscheidet das Modell vom BE6500, das zwar alle drei Frequenzen unterstützt, aber jeweils nur zwei davon gleichzeitig verwendet. Das zusätzliche Band erhöht die verfügbare Funkkapazität; wie stark sich das im jeweiligen Haushalt bemerkbar macht, hängt unter anderem von den verbundenen Geräten, der Gebäudesituation und der Internetanbindung ab.

Auch die beworbene Gesamt-Datenrate von bis zu 9,3 Gbit/s ist ein theoretischer Maximalwert über die drei Frequenzbänder. Einzelne Geräte erreichen diesen addierten Wert nicht. Um Wi-Fi 7 vollständig auszunutzen, müssen auch die Endgeräte den Standard unterstützen; ältere WLAN-Geräte bleiben kompatibel.

Einrichtung & Bedienbarkeit

Das vorkonfigurierte Mesh-Kit wird per Ethernet mit dem vorhandenen Router verbunden. Soll der BE9300-Controller bei einem Anschluss mit separatem Modem oder ONT den Router ersetzen, führt die devolo Home Network App durch die Einrichtung, das dauert einige Minuten und erfordert die Eingabe von Passwörtern bzw. das Scannen des Barcodes auf dem Gerät. Zusätzliche Mesh-Geräte lassen sich später ergänzen. Für die Nutzung als Router ist ein passendes externes Modem beziehungsweise ein ONT erforderlich, sofern der Internetanschluss dies voraussetzt.

Die Verwaltung des Netzwerks erfolgt über die Home Network App, es gibt unter anderem Gäste-WLAN und Kindersicherung als verfügbare Funktionen.

Gaming, Streaming und Mehrbenutzer-Betrieb

Wi-Fi 7 bringt Funktionen wie MLO und 4K-QAM mit, die bei kompatiblen Endgeräten höhere Datenraten und stabilere Verbindungen ermöglichen können. Das zusätzliche 6-GHz-Band bietet mehr Kapazität, setzt aber ebenfalls kompatible Geräte voraus und wird durch Wände stärker gedämpft als niedrigere Frequenzen. Die vier Ethernet-Ports pro Mesh-Knoten erlauben außerdem, PC, Konsole oder Fernseher kabelgebunden anzuschließen.

Wir haben das Controller-Kit mit unserem Router im 1. Stock verbunden und ein weiteres Gerät im unteren Geschoß in der Nähe unserer Spielkonsole aufgestellt. Nach einigen Minuten war das Mesh-Netz über die App konfiguriert und wir konnten erste Tests machen. Die Geschwindigkeit unseres 400-Mbit/s-Internetanschlusses stand auch im unteren Stockwerk nahezu vollständig zur Verfügung. Das Spielen auf PC und PlayStation funktionierte in unserem Test ohne auffällige Verbindungsprobleme. Das Streamen von 4K-Inhalten am TV war ebenfalls kein Problem und auch mehrere Endgeräte im selben Netz brachten das System nicht in Verlegenheit.

Ein paar Abstriche muss man als Power-User aber machen, der Router selbst hat kein integriertes Modem, auch USB-Anschlüsse gibt es nicht und manch wichtige Funktionen wie z.B. VPN-Server haben wir in dieser Version der Firmware nicht gefunden.

Produktvarianten

devolo bietet das WiFi 7 Mesh BE9300 Tri-Band als 2-Pack, 3-Pack und einzelne Erweiterung an. Im deutschen Hersteller-Shop werden dafür zum Recherchezeitpunkt November 2026 Preise von 479,90 Euro, 699,90 Euro beziehungsweise 249,90 Euro ausgewiesen. Das 3-Pack ist für größere Wohnflächen gedacht.