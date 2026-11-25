Where Winds Meet erhält DLSS 5, während NVIDIA den neuen Game-Ready-Treiber 621.40 und mehrere Black-Friday-Angebote vorstellt.

NVIDIA hat die Unterstützung von DLSS 5 mit 3D-Guided Neural Rendering für Where Winds Meet freigeschaltet. Das Open-World-Wuxia-RPG von Everstone Studio soll dadurch von einer detaillierteren Beleuchtung, verbesserten Schatten und realistischeren Materialdarstellungen profitieren. Die Funktion steht auf GeForce-RTX-50-Series-Grafikkarten, RTX-Spark-Systemen und über GeForce NOW zur Verfügung.

DLSS 5 ergänzt die bereits vorhandene Unterstützung für Super Resolution und Multi Frame Generation. NVIDIA nennt für eine GeForce RTX 5090 bei 4K-Auflösung und Ultra-Einstellungen bis zu 430 Bilder pro Sekunde. Die Angaben stammen vom Hersteller und sind von der jeweiligen Systemkonfiguration abhängig.

Parallel ist der neue GeForce RTX und RTX Spark Game Ready Driver 621.40 WHQL erschienen. Er bringt Optimierungen für Warhammer 40.000: Dawn of War IV, unterstützt DLSS 5 in Where Winds Meet sowie DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation in Assetto Corsa Rally. In den offiziellen Release Notes wird außerdem die Behebung übermäßiger Hintergrundschreibvorgänge in die Datei nvlog.nvlgstg (Bug 7116722) aufgeführt. Damit adressiert der Treiber den zuletzt gemeldeten SSD-Schreibbug.

Zum Black Friday verweist NVIDIA auf ausgewählte Angebote von Partnern. Das Acer Nitro V 17 AI mit GeForce RTX 5070 Laptop GPU ist bei MediaMarkt laut Hersteller um 400 Euro reduziert. Das Gigabyte Gaming A16 mit RTX 5050 wird bei Alternate für 999 Euro und damit 28 Prozent günstiger angeboten. Ein generalüberholter Gaming-PC mit RTX 5080 ist bei Alternate um 500 Euro auf 3.999 Euro reduziert.

Weitere Informationen bietet der NVIDIA-Blog zu DLSS 5. Den Treiber und die vollständigen Änderungen listet NVIDIA in den Game-Ready-Informationen und den offiziellen Release Notes.