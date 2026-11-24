Grand Theft Auto VI erhält den ersten Post-Launch-Patch und behebt mehrere technische und spielerische Fehler auf PS5 und Xbox Series X|S.

Rockstar Games hat das erste Update nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI bereitgestellt. Der Patch ist seit dem 23. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und konzentriert sich auf Stabilität, Missionsfortschritt sowie einzelne Gameplay-Probleme.

Zu den wichtigsten Korrekturen zählen mehrere Fehler, die zum Absturz des Spiels führen konnten. Außerdem wurde ein Problem behoben, durch das sich das Wetter über längere Zeit nicht veränderte. Auch die automatische Speicherung soll nach dem Update wieder zuverlässig funktionieren.

Weitere Anpassungen betreffen die Telefonate der Spielfiguren. Einige Anrufe wurden nicht korrekt ausgelöst, darunter auch Gespräche, die für den Fortschritt der Geschichte oder das Freischalten von Missionen notwendig sind. Rockstar korrigiert zudem einen Fehler, durch den Spielerinnen und Spieler ihr Fahndungslevel nicht verlieren konnten.

Auch kleinere Aktivitäten und Abläufe in der Spielwelt wurden berücksichtigt. Im Fitnessstudio ließ sich die Deadlift-Stange unter bestimmten Umständen nicht benutzen. Darüber hinaus übergaben Partner ihre Taschen teilweise nicht an die vorgesehenen Hehler, wodurch der Verkauf der Beute blockiert wurde.

Eine vollständige Übersicht der Änderungen veröffentlicht Rockstar auf der offiziellen Support-Seite zu den Launch-Updates. Weitere Updates können im Laufe der nächsten Wochen folgen.