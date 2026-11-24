Valve hat die Nominierungen für die Steam Awards 2026 eröffnet. Vorschläge können bis 30. November eingereicht werden, die Abstimmung startet im Dezember.

Die Nominierungsphase für die Steam Awards 2026 läuft ab sofort. Spielerinnen und Spieler können ihre Favoriten bis zum 30. November um 19:00 Uhr MEZ in den verfügbaren Kategorien vorschlagen.

Die diesjährige Ausgabe markiert das zehnjährige Bestehen der Steam Awards. Valve kündigt zum Jubiläum neue Kategorien an, darunter eine Hall of Fame für frühere Gewinner des Preises „Spiel des Jahres“. Welche weiteren Kategorien zur Auswahl stehen, wird auf der offiziellen Nominierungsseite angezeigt.

Die eigentliche Abstimmung beginnt am 17. Dezember parallel zum Start des Steam Winter Sale. Damit folgt auf die Nominierungsphase eine zweite Abstimmungsrunde, in der die Community aus den ausgewählten Spielen ihre Favoriten bestimmt.

Die Vorschläge können direkt über die offizielle Nominierungsseite eingereicht werden. Valve hat außerdem einen Blogbeitrag zu den Steam Awards veröffentlicht.