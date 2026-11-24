Der neue Trailer zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV zeigt erste Hinweise auf kommende Year-1-Inhalte. Die Commander Edition startet am 30. November in den Early Access.

Deep Silver und KING Art Games haben einen neuen Trailer zur Commander Edition von Warhammer 40,000: Dawn of War IV veröffentlicht. Das Echtzeit-Strategiespiel erscheint offiziell am 3. Dezember 2026 für PC. Käuferinnen und Käufer der Commander Edition erhalten drei Tage früheren Zugang ab dem 30. November.

Der Trailer deutet zwei Inhalte an, die im ersten Jahr nach der Veröffentlichung folgen sollen. Dazu zählen die Rückkehr der Blood Ravens im Prolog sowie ein neuer Bestandteil der geplanten AFTERMATH-Erweiterung. Konkrete Details zu den Inhalten wurden noch nicht vollständig genannt.

Für das erste Jahr sind außerdem kostenlose Updates mit dem Crusade-Modus, zusätzlichen Karten und Spielmodi, neuen Kommandanten sowie einem Missionseditor vorgesehen. Zwei größere Story-Erweiterungen sollen den Konflikt auf Kronus vertiefen und eine weitere spielbare Fraktion einführen.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV umfasst vier Fraktionen, mehrere nichtlineare Kampagnen und Multiplayer-Modi. Zum Start sind unter anderem Last Stand und Skirmish angekündigt. Die Standard- und Commander Edition können laut Publisher derzeit mit zehn Prozent Rabatt vorbestellt werden.

Der neue Trailer zur Commander Edition ist bereits online. Weitere Informationen bietet die offizielle Spielseite.