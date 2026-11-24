Meridiem kündigt eine überarbeitete Fassung des psychologischen Horrorspiels Song of Horror für Steam an. Die Enhanced Edition soll im Oktober 2027 erscheinen.

Publisher Meridiem bringt Song of Horror: Enhanced Edition auf Steam. Die neue Version des von Protocol Games entwickelten Horrorspiels ist für Oktober 2027 geplant. Ein konkreter Veröffentlichungstag wurde noch nicht genannt.

Die Enhanced Edition soll sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen enthalten. Im Mittelpunkt bleibt das psychologische Horror-Erlebnis mit einer düsteren Atmosphäre, einer stetigen Bedrohung und Einflüssen aus dem Lovecraft-Genre.

Die Überarbeitung soll die Spannung der Vorlage mit einer verbesserten Darstellung und Anpassungen am Gameplay unterstützen. Weitere Einzelheiten zu den Änderungen und den Systemanforderungen wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Meridiem beschreibt Song of Horror als Spiel, in dem die Bedrohung durch „The Presence“ für jede Spielfigur eine unmittelbare Gefahr darstellt. Die Enhanced Edition soll damit sowohl für neue Spielerinnen und Spieler als auch für Kenner des Originals einen aktualisierten Einstieg bieten.

Aktuelle Hinweise veröffentlicht Meridiem über die offizielle Website.