Ein neuer Story-Deep-Dive zeigt die Geschichte, Erkundung und offenen Spielmöglichkeiten von Hela: of Mice & Magic vor dem Release am 1. Dezember.

Knights Peak und Windup Games haben einen neuen Deep-Dive zu Hela: of Mice & Magic veröffentlicht. Das Video stellt die Geschichte des Abenteuers vor und zeigt, wie die offene Spielwelt mit Aufgaben, Herausforderungen und interaktiven Objekten zum individuellen Spielplatz werden soll.

Im Mittelpunkt steht Hela, eine kleine Maus, die nach dem Verschwinden einer Hexe für die Wiederherstellung des Gleichgewichts sorgen muss. Die Geschichte setzt dabei auf Hilfsbereitschaft und kleine Gesten, die den Verlauf des Abenteuers beeinflussen. Ein Brief, der in der Hütte der Hexe eintrifft, bildet den Ausgangspunkt für eine neue Aufgabe und führt in die weiteren Bereiche der Welt.

Die Spielwelt ist nicht nur Kulisse. Spielerinnen und Spieler können Gegenstände ausprobieren, Quests annehmen und eigene Wege durch die Landschaft wählen. Der Deep-Dive zeigt außerdem Aktivitäten, die gemeinsam mit anderen erlebt werden können. So verbindet Hela die ruhige Erkundung mit spielerischen Herausforderungen und kooperativen Momenten.

Hela: of Mice & Magic erscheint am 1. Dezember für PC. Eine Steam-Seite ist bereits online. Den neuen Story-Deep-Dive gibt es hier: