Ugly Within ist ein neues japanisches Survival-Horror-Spiel, das Elemente von Silent Hill und Fatal Frame verbindet und für PC sowie aktuelle Konsolen angekündigt wurde.

Yamaitachi und Serafini Productions haben Ugly Within bei den Horror Game Awards 2026 erstmals vorgestellt. Das Spiel soll für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.

Im Zentrum steht ein Mann, der die Vergangenheit sehen kann. Gemeinsam mit einer Exorzistin dringt er in das Haus der Familie Kamata ein. Dort versucht das Duo herauszufinden, welche Entität die Familie seit Generationen verehrt. Je weiter die Nachforschungen voranschreiten, desto stärker verschwimmt laut Ankündigung die Grenze zwischen Mensch und Monster.

Der Titel setzt auf eine japanisch geprägte Horrorwelt und verbindet übernatürliche Bedrohungen mit der Untersuchung eines familiären Geheimnisses. Die Entwickler versprechen eine Geschichte, in der Wahrnehmung, Erinnerung und die Frage nach dem tatsächlichen Wesen der Figuren eine zentrale Rolle spielen.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Projektseite. Ugly Within ist außerdem bereits auf Steam gelistet.