Manchmal ist es nicht die pure Leistung, die ein Tablet interessant macht, sondern das Gesamtpaket. Genau darauf zielt das TABWEE T80 ab: ein 10-Zoll-Android-Tablet, das nicht nur als günstiger Bildschirm für Streaming, Surfen und Alltag dienen soll, sondern gleich mit einem kompletten Zubehör-Set antritt.
Tastatur, Maus, Stift, Hülle und Ladegrät machen aus der Box heraus ein „Startklar“-Bundle – attraktiv für alle, die ein Zweitgerät, ein Familien-Tablet oder einen unkomplizierten Begleiter für unterwegs suchen, ohne erst noch in Zubehör investieren zu müssen.
Technische Daten/Features
- Display: 10,1 Zoll, 1280 × 800 (HD+), ca. 300 cd/m²
- Betriebssystem: Android 15, kann auch Android 16 aktualisiert werden
- SoC/CPU: Unisoc Tiger T310 (4-Kern: 1× A75 + 3× A55)
- RAM: 6 GB physisch
- Speicher: 128 GB intern, microSD-Erweiterung (bis 2 TB)
- Konnektivität: Dual-Band WLAN (2,4/5 GHz), Bluetooth; kein Mobilfunk (kein LTE/5G)
- Anschlüsse: USB-C
- Akku: ca. 6000 mAh; 10W USB-Ladegerät
- Kameras: 5 MP hinten, 2 MP vorne
- Navigation: GPS
- Maße und Gewicht: 242.5 x 160.9 x 9.4 mm und 535 Gramm
- Lieferumfang (je nach Bundle): Ladegerät, USB-Kabel, Tastatur, Maus, Stift, Hülle, Stand
- Preis: 89,99 € (Aktionspreis von 25.11.26 bis 30.11.26)
Ausstattung und Features
Im Alltag zeigt sich schnell, wofür das T80 eigentlich gedacht ist. Die 10,1 Zoll bieten eine angenehme Arbeits- und Lesegröße, etwa für Webseiten, E-Mails, Social Media oder YouTube. Das Display ist dabei klar auf solide Grundfunktion ausgelegt: ausreichend groß und praktikabel, aber mit seiner Auflösung von 1280×800 Pixel nicht auf Premium-Ansprüche getrimmt. Wer hauptsächlich zu Hause nutzt, wird damit in der Regel gut zurechtkommen; bei ambitionierten Medienfans oder häufigem Einsatz im Freien sind die Grenzen eines Budget-Panels naturgemäß früher erreicht. Das Gewicht mit ca. 525 Gramm ist für ein 10-Zoll Tablet zwar im oberen Bereich, aber noch klar im normalen Rahmen für günstige Tablets dieser Größe. Wer die mitgelieferte dreiteilige Hülle dazu verwendet muss nochmals ca. 160 Gramm auf das Gesamtgewicht draufpacken.
Der größte Pluspunkt des T80 ist seine pragmatische Ausrichtung. Gerade im typischen „Couch-Tablet“-Szenario – ein paar Apps, ein bisschen Browsing, Streaming, Messenger, vielleicht ein Videoanruf – fühlt sich das Konzept stimmig an. Auch das Zubehör erfüllt seinen Zweck: Es senkt die Einstiegshürde deutlich und macht das Tablet vielseitiger, etwa für Texte oder einfache Office-Aufgaben. Man sollte es allerdings als funktionales Bundle verstehen, nicht als Laptop-Ersatz. Für Vielschreiber oder regelmäßiges Arbeiten kann eine hochwertigere Bluetooth-Tastatur ein spürbares Upgrade sein – das ändert aber nichts daran, dass TABWEE hier ein für diese Preisklasse ungewöhnlich komplettes Set beilegt.
Bei Akku, Laden und Kameras bewegt sich das T80 ebenfalls im erwartbaren Rahmen: Mit einem großen Akku mit 6000 mAh Kapazität hat es genug Reserven für die typische Alltagsnutzung. Das Laden geschieht eher gemächlich und die Kameras funktionieren für Videochats und Dokumente, sind aber nicht für die Content gedacht. Softwareseitig wird das Gerät mit Android 15 ausgeliefert, lässt sich aber problemlos sofort auf Android 16 aktualisieren. Zusatzbegriffe wie „AI-Assistent“ oder „Face Unlock“ kann man als willkommene Extras mitnehmen, ohne sie als Kernargument zu betrachten. Die Oberfläche ist eher spartanisch ausgeführt, die vorinstallierte „Bloatware“ hält sich in Grenzen und kann fast komplett auch wieder deinstalliert werden.
Spieletauglichkeit
Aus Gamers.at-Sicht ist der Gaming-Aspekt vor allem eine Frage der Erwartungshaltung. Das T80 ist kein Performance-Tablet, das moderne 3D-Titel in hoher Qualität „wegdrückt“. Für Casual Games, 2D-Titel, Indie-Perlen und alles, was nicht dauerhaft hohe Grafikleistung fordert, eignet es sich jedoch recht gut. Wer also z.B. gerne Royal Kingdom spielt, das läuft flüssig und einwandfrei auf dem T80, für Diablo Immortal reicht es dann von der Leistung her aber nicht. Wer darüber hinaus aber grundsätzlich gerne spielt, kann das Gerät außerdem sinnvoll als Cloud-Gaming-Client einsetzen – in diesem Szenario ist ein stabiles WLAN oft entscheidender als der SoC selbst. Damit wird das T80 zwar nicht automatisch zum „Gaming-Tablet“, aber durchaus zu einem brauchbaren Begleiter für viele gängige Spielgewohnheiten abseits der High-End-Ecke.
Zusammenfassung
FAZIT
Das TABWEE T80 ist sicher kein Tablet, das über rohe Leistung oder ein High-End-Display punktet – und will das auch nicht. Seine Stärke liegt im stimmigen Gesamtpaket: groß genug für komfortables Streaming und Alltag, flexibel durch das umfangreiche Zubehör und in vielen Angeboten preislich so attraktiv, dass es sich als Zweitgerät oder Familien-Tablet sehr gut rechtfertigen lässt. Für Casual Gaming und typische App-Nutzung reicht die Leistung in der Regel aus, und wer Cloud-Gaming nutzt, kann das Einsatzspektrum zusätzlich erweitern. Wer ein unkompliziertes, preisbewusstes Tablet sucht, das „aus der Box heraus“ mehr kann als nur blankes Surfen, bekommt hier insgesamt ein erfreulich rundes Angebot – mit nachvollziehbaren, aber in dieser Klasse erwartbaren Kompromissen.