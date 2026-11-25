Ausstattung und Features

Im Alltag zeigt sich schnell, wofür das T80 eigentlich gedacht ist. Die 10,1 Zoll bieten eine angenehme Arbeits- und Lesegröße, etwa für Webseiten, E-Mails, Social Media oder YouTube. Das Display ist dabei klar auf solide Grundfunktion ausgelegt: ausreichend groß und praktikabel, aber mit seiner Auflösung von 1280×800 Pixel nicht auf Premium-Ansprüche getrimmt. Wer hauptsächlich zu Hause nutzt, wird damit in der Regel gut zurechtkommen; bei ambitionierten Medienfans oder häufigem Einsatz im Freien sind die Grenzen eines Budget-Panels naturgemäß früher erreicht. Das Gewicht mit ca. 525 Gramm ist für ein 10-Zoll Tablet zwar im oberen Bereich, aber noch klar im normalen Rahmen für günstige Tablets dieser Größe. Wer die mitgelieferte dreiteilige Hülle dazu verwendet muss nochmals ca. 160 Gramm auf das Gesamtgewicht draufpacken.

Der größte Pluspunkt des T80 ist seine pragmatische Ausrichtung. Gerade im typischen „Couch-Tablet“-Szenario – ein paar Apps, ein bisschen Browsing, Streaming, Messenger, vielleicht ein Videoanruf – fühlt sich das Konzept stimmig an. Auch das Zubehör erfüllt seinen Zweck: Es senkt die Einstiegshürde deutlich und macht das Tablet vielseitiger, etwa für Texte oder einfache Office-Aufgaben. Man sollte es allerdings als funktionales Bundle verstehen, nicht als Laptop-Ersatz. Für Vielschreiber oder regelmäßiges Arbeiten kann eine hochwertigere Bluetooth-Tastatur ein spürbares Upgrade sein – das ändert aber nichts daran, dass TABWEE hier ein für diese Preisklasse ungewöhnlich komplettes Set beilegt.

Bei Akku, Laden und Kameras bewegt sich das T80 ebenfalls im erwartbaren Rahmen: Mit einem großen Akku mit 6000 mAh Kapazität hat es genug Reserven für die typische Alltagsnutzung. Das Laden geschieht eher gemächlich und die Kameras funktionieren für Videochats und Dokumente, sind aber nicht für die Content gedacht. Softwareseitig wird das Gerät mit Android 15 ausgeliefert, lässt sich aber problemlos sofort auf Android 16 aktualisieren. Zusatzbegriffe wie „AI-Assistent“ oder „Face Unlock“ kann man als willkommene Extras mitnehmen, ohne sie als Kernargument zu betrachten. Die Oberfläche ist eher spartanisch ausgeführt, die vorinstallierte „Bloatware“ hält sich in Grenzen und kann fast komplett auch wieder deinstalliert werden.