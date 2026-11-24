Das erste Story-DLC zu Verho – Curse of Faces erweitert das Dark-RPG im Frühjahr 2027 auf PC und Konsolen um ein neues Gebiet, Gegner und Ausrüstung.

Kasur Games und CobraTekku Games haben mit Verho – Whispers of the Wind die erste große Erweiterung für Verho – Curse of Faces angekündigt. Die zusätzlichen Inhalte sollen im Frühjahr 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

Die Handlung führt auf die andere Seite des großen Sees im Norden von Yariv. Der bislang kaum bekannte Ort diente früher als Prüfungsstätte für die künftigen Beschützer des Königs. Dort warten neue Geheimnisse und Herausforderungen auf die Spielfigur. Die Entwickler versprechen außerdem neue Charaktere, zusätzliche Aufgaben und Belohnungen, die weitere Einblicke in die Geschichte der Spielwelt geben sollen.

Mit der Erweiterung wird auch das Kampfsystem ausgebaut. Neue Waffen und Zauber sollen unterschiedliche Spielstile unterstützen – vom Nahkampf über Fernangriffe und Magie bis hin zu gemischten Builds. Ergänzt wird das Gebiet durch neue Gegnertypen und Bosse, die selbst erfahrene Spieler vor weitere Aufgaben stellen sollen.

Wie das Hauptspiel orientiert sich Verho – Whispers of the Wind an klassischen Dark-RPGs wie King’s Field. Die bewusst an die PlayStation-Ära erinnernde Retro-Grafik bleibt dabei ein zentrales Gestaltungselement. Ein erster Teaser gibt einen kurzen Einblick in die neue Region und die dort angedeutete Bedrohung.

Verho – Curse of Faces ist bereits auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.