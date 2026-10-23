NACON kündigt REVOLUTION PRO X – SE Controller für Xbox und PC an

NACON nimmt Vorbestellungen für den offiziell lizenzierten REVOLUTION PRO X – SE an. Der Controller erscheint am 30. Oktober 2026.

Der REVOLUTION PRO X – SE ist als kabelloser Xbox-Controller für PC, Xbox Series X|S, Xbox One und kompatible Smart-TVs konzipiert. NACON nennt als Zielgruppe unter anderem Spielerinnen und Spieler von Ego- und Third-Person-Shootern, Rennspielen sowie Extraction-Shootern. Die europaweite Verfügbarkeit ist für den 30. Oktober 2026 angekündigt.

Zu den auffälligsten Merkmalen gehört ein Steuerring, mit dem sich der mechanische Widerstand der Joysticks anpassen lässt. Dadurch soll die Bedienung wahlweise auf schnelle Bewegungen oder präziseres Zielen abgestimmt werden können. Die Joysticks und Tasten arbeiten mit Hall-Effekt-Sensoren, während die Instant-Trigger auf Mikroschalter setzen.

Auf der Rückseite sitzen zwei programmierbare Shortcut-Tasten. Am PC kann der Controller im kabelgebundenen Betrieb mit einer Abtastrate von 1.000 Hertz verwendet werden. NACON gibt dafür eine Latenz von 1 Millisekunde an. Das Design orientiert sich laut Hersteller am Stil von Hell is Us.

Die Vorbestellungen laufen bereits. Der REVOLUTION PRO X – SE ist offiziell für Xbox lizenziert und soll ab dem 30. Oktober 2026 europaweit erhältlich sein.