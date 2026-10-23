Steam Scream V startet am 26. Oktober mit Halloween-Rabatten

Steam Scream V beginnt am 26. Oktober und bietet bis zum 2. November 2026 Rabatte auf Horror- und Gruselspiele im Steam-Shop.

Valve startet die fünfte Ausgabe des Halloween-Events Steam Scream am Montag, dem 26. Oktober 2026. Die Aktion läuft bis zum 2. November und bündelt rabattierte Spiele aus unterschiedlichen Bereichen des Horrorgenres. Das Angebot reicht laut Valve von humorvollen Gruselspielen über psychologischen Horror bis zu besonders düsteren Titeln.

Der Start erfolgt am 26. Oktober um 10:00 Uhr Pacific Time. Für Mitteleuropa entspricht das 19:00 Uhr MESZ. Die konkreten Preise und teilnehmenden Spiele werden im offiziellen Steam-Scream-Bereich des Stores angezeigt und können sich während der Aktion je nach Angebot ändern.

Zum Event gehört außerdem ein offizieller Trailer, der die verschiedenen Ausrichtungen des diesjährigen Angebots zusammenfasst. Steam Scream V richtet sich damit sowohl an Fans klassischer Schockmomente als auch an Spielerinnen und Spieler, die eher skurrile oder psychologisch angelegte Horrorspiele suchen.