Dispatch feiert erstes Jahr mit neuen Modi und Mobile-Version

AdHoc Studio erweitert Dispatch zum ersten Jahrestag um zwei Modi und kündigt eine Mobile-Version für iOS und Android am 9. Dezember an.

Zum ersten Jahrestag von Dispatch hat AdHoc Studio neue Inhalte und eine mobile Umsetzung angekündigt. Die beiden zusätzlichen Modi sind ab sofort für Besitzerinnen und Besitzer der Deluxe Edition verfügbar. Der Start der Mobile-Version ist für den 9. Dezember 2026 auf iOS und Android geplant; außerdem wird Google Play Games auf dem PC unterstützt.

Kommentar- und Storyboard-Modus

Der Kommentar-Modus ergänzt die acht Episoden um mehr als 16 Stunden an Aufnahmen aus Schauspiel und Entwicklung. Unter den beteiligten Stimmen ist auch Aaron Paul, der Robert Robertson spricht. Je nach Auswahl im Spiel können unterschiedliche Kommentare der Besetzung oder des Entwicklerteams freigeschaltet werden.

Der Storyboard-Modus ersetzt die fertige Inszenierung durch die ursprünglichen Storyboard-Animationen. Dadurch lässt sich nachvollziehen, wie Szenen, Figuren und Abläufe vor der finalen Umsetzung geplant wurden. Beide Modi können miteinander kombiniert werden. Für Besitzer der Deluxe Edition ist das Update kostenlos; Standardbesitzer können für 10,99 US-Dollar auf die Deluxe-Fassung aufrüsten.

Mobile-Version startet im Dezember

Die mobile Fassung wird für Touch-Steuerung und eine vertikale Darstellung angepasst. Die ersten vier Episoden können kostenlos gespielt werden, das vollständige Spiel soll für 19,99 US-Dollar freigeschaltet werden. Die Preise können je nach Region abweichen. Laut der offiziellen Ankündigung von AdHoc Studio soll die Vorregistrierung bei Google Play und die Vorbestellung im App Store zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.

Zum Jubiläum kündigte AdHoc außerdem ein Konzert mit der Musik des Spiels am 3. Dezember in Los Angeles sowie neue physische Comics und eine Making-of-Sammlung an. Dispatch ist derzeit auf PC und Konsolen erhältlich.