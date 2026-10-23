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Vampires: Bloodlord Rising erhält Halloween-Update mit überarbeitetem Kampfsystem

von Hannes Linsbauer0

Vampires: Bloodlord Rising erhält ein Halloween-Update mit einem überarbeiteten Kampfsystem, neuen Inhalten und weiteren Verbesserungen für den Early Access.

Das von Mehuman Games entwickelte Vampir-Abenteuer bekommt ein umfangreiches Update, das die Kämpfe in der offenen Welt von Sangavia neu ausrichtet. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Animationen, erweiterte Kombos und eine überarbeitete Steuerung. Ein neuer Gegnertyp sowie Änderungen am Blutsaugen sollen die Auseinandersetzungen abwechslungsreicher gestalten.

Der Nahkampf verfügt nach dem Update über aufladbare Angriffe mit größerer Reichweite, ein überarbeitetes Konter-System und einen Wutaufbau durch erfolgreiche Treffer. Auch das Trefferfeedback wurde angepasst. Dazu kommen neue Kampfmusik und erweiterte Soundeffekte. Beim Blutsaugen können Vampire nun angreifen und Gegner werfen. Außerdem lässt sich die Sprint-Mechanik optional mit dem Blutsaugen verbinden.

Mit dem „Bösen Geist“ kommt ein neuer Gegnertyp hinzu. Eine zusätzliche Hotbar erleichtert den Zugriff auf Verbrauchsgegenstände und Arcana-Fähigkeiten. Der Character Creator erhält eine weitere Gesichtsvorlage, während die „Phiole der Existenz“ als neuer Gegenstand ins Spiel kommt. Beim Schlossbau können außerdem Trophäen freigeschaltet werden, wenn die dafür nötigen Rohstoffe gesammelt wurden.

Neben den neuen Inhalten verspricht das Update Optimierungen bei Performance, Stabilität und Speichernutzung. Weitere Aktualisierungen sollen in den kommenden Monaten auf die geplante Version 1.0 hinführen, die laut Publisher 2027 erscheinen soll.

Vampires: Bloodlord Rising befindet sich für PC im Early Access und ist über Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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