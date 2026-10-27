Release-Verschiebung für President Rocket Game

Das satirische Point-and-Click-Adventure President Rocket Game benötigt noch etwas mehr Zeit. Das Nürnberger Indie-Studio Gloho Games hat ein neues Entwicklungsupdate veröffentlicht und kündigt darin eine überarbeitete Demo sowie die Suche nach Beta-Tester an.

Mit President Rocket Game wollen Tilman Brunke und Matthias Harter vom Indie-Studio Gloho Games die klassische Point-and-Click-Tradition mit schrägem Humor, politischer Satire und einer gehörigen Portion Pixel-Charme verbinden. Das Projekt konnte bereits während seiner Kickstarter-Kampagne zahlreiche Adventure-Fans überzeugen. Nun haben die Entwickler mit einem neuen Update den aktuellen Stand der Arbeiten vorgestellt – und gleichzeitig klargestellt, dass sich Interessierte noch etwas gedulden müssen.

Neues Entwickler-Update im Oktober

Am 18. Oktober 2026 veröffentlichten die Entwickler auf Kickstarter ihr Herbst-Update.

Die wichtigste Nachricht: Das Adventure befindet sich auf der Zielgeraden, benötigt aber mehr Zeit als ursprünglich geplant. Statt Ende 2026 soll die Veröffentlichung nun gegen Ende des Winters oder im frühen Frühjahr erfolgen.

Die neue Version sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung. Laut den Entwicklern sind inzwischen 94,6 Prozent aller Szenen fertiggestellt und spielbar. Offen wären noch die letzten Szenen des großen Finales sowie einzelne Sprachaufnahmen.

Überarbeitete Demo mit deutscher Sprachausgabe

Die gute Nachricht folgt gleich danach: Eine vollständig überarbeitete Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar. Sie enthält eine neue Benutzeroberfläche und deutsche Sprachausgabe. Lediglich eine Figur verfügt vorerst noch über eine Platzhalterstimme.

Die Entwickler möchten damit nicht nur einen aktuellen Eindruck vom Spiel vermitteln, sondern ausdrücklich auch Rückmeldungen aus der Community sammeln. Besonders interessiert sie, wie die neue Benutzeroberfläche bei den Spielern ankommt. Wer die Demo ausprobiert, könne dem Team damit helfen, letzte Schwachstellen vor der Veröffentlichung zu erkennen und auszubessern.

Beta-Tester noch vor Jahresende gesucht

Besonders interessant für alle, die das vollständige Point-and-Click-Adventure frühzeitig ausprobieren möchten: Gloho Games sucht derzeit nach Beta-Testern.

Wer Interesse daran hat, das Spiel bereits vor der Veröffentlichung zu testen und bei der letzten Entwicklungsphase zu unterstützen, kann sich beim Entwicklerteam melden (Kontakt: info@glohogames.com).

Die Beta soll den Entwicklern dabei helfen, das Spiel weiter zu verbessern und mögliche Probleme vor dem Release aufzuspüren.

Zwei ungewöhnliche Charaktere müssen die Welt retten

In President Rocket Game steht eine ungewöhnliche Zweckgemeinschaft im Mittelpunkt: Lloyd Kinski, ein erzkonservativer ehemaliger US-Präsident mit großem Ego, trifft auf Liv Lundgren, eine junge und kämpferische Klimaaktivistin. Obwohl die beiden kaum unterschiedlicher sein könnten, müssen sie zusammenarbeiten, um die Menschheit vor einer selbstverschuldeten Katastrophe zu bewahren.

Spieler erwartet ein klassisches Point-and-Click-Adventure in handgezeichneter 2D-Pixeloptik. Dialoge, Rätsel und Entscheidungen sollen dabei nicht nur für humorvolle Situationen sorgen, sondern auch den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Mehrere Lösungswege und unterschiedliche Enden sollen zum erneuten Durchspielen einladen.

Erfolgreiche Kickstarter-Kampagne als Rückenwind

Dass das Projekt auf Interesse stößt, zeigte bereits die Crowdfunding-Kampagne im Frühjahr 2025. Statt der ursprünglich angepeilten 8.000 Euro kamen insgesamt 17.677 Euro von 350 Unterstützern zusammen. Damit konnten auch zusätzliche Inhalte und Funktionen ermöglicht werden, darunter weitere Story-Verzweigungen, spielbare Rückblenden und zusätzliche Enden.

Die Unterstützung der Community ist für das kleine Entwicklerteam besonders wichtig. Das Spiel ist das erste größere Projekt von Gloho Games, und die beiden Entwickler haben sich das notwendige technische Wissen im Laufe der Entwicklung selbst angeeignet. Gerade deshalb sind Rückmeldungen aus der Spielerschaft ein wichtiger Bestandteil des Entwicklungsprozesses.

Mehr über Gloho Games auf Gamers.at

Wer mehr über die Hintergründe des Projekts erfahren möchte, sollte auch einen Blick auf unser Interview mit den Entwicklern werfen. In „Auf ein Wort zu … President Rocket Game“ sprechen Tilman Brunke und Matthias Harter über ihre Inspirationen, die Herausforderungen bei der Entwicklung ihres ersten Spiels und ihren besonderen Zugang zu Humor und Storytelling.

Weitere Informationen gibt es auf der Steam-Seite von President Rocket Game sowie auf der offiziellen Kickstarter-Seite.