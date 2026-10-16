Castlevania: Belmont’s Curse im Test

Paris brennt

Wir schreiben das Jahr 1499, und ihr spielt Rose Belmont, die Tochter des Vampir-Killers Trevor aus dem ersten Teil. Ihr befindet euch in Paris, aber leider nicht auf einem romantischen Kurztrip, sondern inmitten einer Monster-Invasion in einer brennenden Stadt. Zum Glück seid ihr gut durchtrainiert und mit eurem Schwert auch gut bewaffnet. Der Bischof von Paris hat unseren Vater Trevor nach Paris eingeladen, um der niederliegenden Stadt zu helfen. Überall rennen Monster herum, das öffentliche Leben ist zusammengebrochen. Wer nicht geflohen ist, verbarrikadiert sich in seinem Haus. Während unser Vater sich auf den Weg macht, um mit dem Bischof zu sprechen, beginnen wir mit der Erkundung der brennenden Stadt. Zuvor hat uns Papa noch ein Set magischer Tarot-Karten in die Hand gegeben, die er von unserer verblichenen Mutter erhalten hat. Ich würde meiner Tochter nicht einfach ein paar Spielkarten in die Hand geben und sie alleine in eine monsterverseuchte Stadt schicken… aber ok, meine Tochter ist ja auch keine ausgebildete Vampirjägerin.

In klassischem 2D Gameplay bewegt ihr euch durch die wunderschön gezeichneten Levels, schwingt euch mit der Peitsche über tiefe Abgründe und eliminiert jedes Monster, das euch im Weg steht. Auch gerne mehrmals, denn Metroidvania-üblich respawnen Monster unter bestimmten Voraussetzungen. Rose springt, rutscht unter Hindernissen durch, schlagt mit ihrer Waffe zu, trinkt Heiltränke, beherrscht von Anfang an den Wall-Jump und kann auch ein wenig zaubern. Anfangs nur einen Feuerball, aber im Laufe des Spieles kommen weitere Zaubersprüche hinzu. Das für das Zaubern notwendige Mana bekommt ihr, indem ihr Monster im Nahkampf verprügelt. Logisch, oder? Da machen die knusprigen Brathähnchen, die eure Gesundheit wiederherstellen, schon mehr Sinn. Rose ist Anfangs mit einem Schwert bewaffnet, findet aber bald weitere Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Mit diversen Relikten verbessert ihr Rose zusätzlich – ihr werdet eine ganze Menge davon finden, aber nur drei können gleichzeitig ausgerüstet werden. Besiegt Bosse und bekommt neue Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände dazu – die Peitsche beispielsweise erst nach dem ersten Boss. Im Spiel stehen Marienstatuen herum – zerstört sie für zusätzliche Erfahrungspunkte. Steigt ihr im Level auf, verbessern sich auch die Fähigkeiten (Angriff/Verteidigung) von Rose. Castlevania: Belmont’s Curse beinhaltet also auch, wie üblich bei Metroidvanias, einige Rollenspielelemente.

Wenn euer Lebensbalken aufgebraucht ist, werdet ihr zum letzten Speicherpunkt zurückversetzt. Der kann recht weit zurück liegen – und alle Gegner werden selbstverständlich wiederbelebt. Also besser nicht sterben. Magische Spiegel erlauben euch, während einem Level zu speichern und Rose vollständig zu heilen – allerdings werden dabei auch alle Gegner wiederbelebt. Das Spiel beinhaltet ein detailliertes Cheat-Menü – hier könnt ihr eine ganze Menge an Parametern einstellen und das Spiel so wesentlich einfacher machen. Es ist sogar möglich, euch vollkommen unsterblich zu machen. Ich bin ja ein Fan von zugänglichen Spielen – aber das geht sogar mir zu weit. Wo bleibt da noch die Herausforderung?

Castlevania: Belmont’s Curse zeichnet automatisch eine Karte mit. Die wird auch bald notwendig, denn natürlich gibt es andauernd Stellen, an denen Rose nicht weiterkommt, solange sie nicht eine neue Fähigkeit erlernt hat. Ihr könnt Marker auf der Karte verteilen um euch so zu markieren, dass es hier wohl weitergeht – sobald ihr die Fähigkeit habt, um das jeweilige Hindernis zu überwinden.