Warum hier ein Ryzen 9 9900X steckt und nicht der X3D

Ein Detail springt sofort ins Auge. Der Konfigurator bietet den Ryzen 7 9800X3D für 129 Euro Aufpreis an, den Prozessor also, der in Bestenlisten regelmäßig ganz oben steht, wenn es um Bildraten geht. Verbaut ist trotzdem der Ryzen 9 9900X. Das verlangt eine Erklärung.

Der Grund liegt im Anwendungsprofil, nicht in der Qualität. Der 9800X3D bringt 8 Kerne und 96 MB L3-Cache mit, dank 3D-V-Cache auf maximale Bildraten getrimmt. Der 9900X bringt 12 Kerne, 24 Threads und 64 MB L3-Cache und gewinnt überall dort, wo Kerne zählen: beim Encoding während des Streams, beim Rendern, beim Kompilieren, bei allem, was neben dem Spiel läuft.

Die Messwerte zeigen genau diese Grenze. In Full HD stößt das System an ein leichtes CPU-Limit, dort würde ein X3D-Prozessor mehr Bilder liefern. In WQHD und 4K, also den Auflösungen, für die diese Ausstattung gedacht ist, wandert die Begrenzung zur Grafikkarte, und der Cache-Vorteil verliert an Gewicht.

Für die Kaufentscheidung heißt das: Wer nur spielt und einen Hochfrequenz-Monitor betreibt, fährt mit der X3D-Variante wahrscheinlich besser. Wer nebenher streamt, schneidet oder arbeitet, ist mit den 12 Kernen des 9900X besser bedient. Bemerkenswert ist dabei das Verhältnis der Hebel: Die Entscheidung zwischen beiden Prozessoren kostet 129 Euro, die zwischen 48 und 64 Gigabyte Arbeitsspeicher 799 Euro. Beide Wege stehen im Konfigurator offen; der Test bewertet die tatsächlich gelieferte Variante.

EPIC AMD im Konfigurator zusammenstellen

Gaming-PC-Test: Wie viele FPS schafft der EPIC AMD?

Drei Titel, drei Auflösungen, identische Einstellungen: Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök und Space Marine 2, jeweils im Ultra-Preset.

Auflösung Mittelwert Anmerkung Full HD (1920 x 1080) 195 FPS leichtes CPU-Limit erkennbar WQHD (2560 x 1440) 144 FPS 1-Prozent-Perzentil bei 112 FPS 4K (3840 x 2160) 85 FPS

Der wichtigste Wert dieser Tabelle ist keiner der drei Mittelwerte. Er steht in der Anmerkungsspalte: 112 FPS als 1-Prozent-Perzentil. Das sind die schlechtesten ein Prozent aller gemessenen Einzelbilder, und sie liegen rund 22 Prozent unter dem Durchschnitt.

Das ist der Wert, den man spürt. Ein Rechner mit hohem Mittelwert und tief einbrechenden Perzentilen ruckelt in genau den Momenten, in denen es zählt: wenn die Szene kippt, wenn zwanzig Effekte gleichzeitig zünden, wenn der Gegner um die Ecke kommt. 144 im Mittel bei 112 im Keller bedeutet, dass ein 144-Hertz-Monitor bekommt, wonach er verlangt, und die Einbrüche in einem Bereich bleiben, den adaptive Synchronisation glattbügelt.

Das leichte CPU-Limit in Full HD ist übrigens keine Schwäche, sondern eine Ansage: In dieser Auflösung ist die Grafikkarte nicht mehr das Nadelöhr. Wer den EPIC AMD an einen Full-HD-Bildschirm hängt, bezahlt Reserven, die erst eine Auflösungsstufe höher überhaupt abgerufen werden.

Bei den Ladezeiten trennt sich Technik von Marketing. Cyberpunk 2077 brauchte 6,5 Sekunden. Forspoken mit aktiviertem DirectStorage 1,8. Derselbe Rechner, dieselbe SSD, gut ein Viertel der Zeit. Der Unterschied liegt allein darin, ob ein Titel die Schnittstelle nutzt.

Drosselt der EPIC AMD unter Dauerlast?

Spitzenwerte kann jeder. Hier kommt die 29. Minute. Alle folgenden Messungen entstanden im thermischen Gleichgewicht, also nach einer halben Stunde Dauerlast, wenn der Radiator warm ist, die Luft im Gehäuse steht und die Spannungswandler seit dreißig Minuten 160 Watt durchreichen.

Prüfpunkt Messwert Referenz / Zielgröße Cinebench R23 Single Core 2.245 Punkte Referenzwert rund 2.232 Cinebench R23 Multi Core 32.180 Punkte Referenz rund 32.216, Abweichung 0,1 Prozent Leistungsaufnahme Prozessor 161,8 W Spitze, rund 160 W dauerhaft keine boardseitige Deckelung Prozessortemperatur 83 Grad Celsius kein thermisches Throttling Temperatur Grafikkarte 66 Grad Celsius Zielgröße unter 75 Grad Celsius Hotspot Grafikkarte 81 Grad Celsius, Delta 15 Kelvin Limit von 107 Grad Celsius nicht angelaufen Speichertemperatur GDDR7 74 Grad Celsius keine Drosselung Leistungsaufnahme Grafikkarte 295 W Spitze Spezifikation 300 W Temperatur Spannungswandler 62 Grad Celsius Zielgröße unter 80 Grad Celsius

Zwei Zeilen verdienen eine Übersetzung.

Die erste ist die Abweichung von 0,1 Prozent zum Cinebench-Referenzwert. Damit ist die Frage vom Anfang beantwortet: Der Prozessor leistet über den kompletten Multi-Core-Lauf hinweg exakt das, wofür er gebaut wurde. Die halbe Stunde Volllast hat ihn nichts gekostet. Nichts geht an Kühlung oder Spannungsversorgung verloren. Selbstverständlich ist das nicht. Ein 12-Kerner, der eine halbe Stunde lang 160 Watt in ein geschlossenes Glasgehäuse pumpt, ist der Standardfall, in dem schwach ausgelegte Systeme still und leise Leistung einbüßen, ohne dass es jemand merkt.

Die zweite ist das Hotspot-Delta von 15 Kelvin. Es beschreibt den Abstand zwischen durchschnittlicher GPU-Temperatur und dem heißesten Punkt auf dem Chip, und es verrät etwas, das sonst niemand prüfen kann: ob beim Zusammenbau sauber gearbeitet wurde. Ein niedriges Delta bedeutet gleichmäßigen Anpressdruck und ordentlich aufgetragene Wärmeleitpaste. Werte oberhalb von 20 Kelvin gelten als Warnsignal. Hier waren es 15.

Zero-Fan im Leerlauf funktionierte, störendes Spulenfiepen trat nicht auf.

Arbeitsspeicher und Massenspeicher: Wo Reserven sind und wo nicht

Der Arbeitsspeicher lief mit aktivem EXPO-Profil 1 auf DDR5-6000 bei CL30, Verhältnis von Speichertakt zu Speichercontroller 1:1. Das klingt nach Kleingedrucktem und ist es nicht: Ein 2:1-Verhältnis kostet auf AM5-Systemen spürbar Latenz, und es ist eine der häufigsten stillen Fehlkonfigurationen bei Komplettsystemen. Gemessen wurden 88,2 GB/s lesend bei 71,5 Nanosekunden. Der Karhu RAM Test lief bis 7.200 Prozent Abdeckung fehlerfrei, weit über der üblichen Prüfschwelle.

Beim Massenspeicher beginnt es ebenso souverän. Sequenziell erreichte die 4-TB-SSD 7.105 MB/s lesend und 6.080 MB/s schreibend und übertraf damit sogar die Herstellerangaben von 7.000 und 6.000. Unter dem Kühlkörper blieb sie bei maximal 56 Grad Celsius.

Bis hierhin liest sich das Kapitel ohne Einschränkung. Der Bruch kommt danach, und er steht auf keinem Datenblatt.

Nach rund 1,05 Terabyte am Stück geschriebener Daten ist der schnelle Zwischenspeicher erschöpft. Ab diesem Punkt fällt die Schreibrate von über 6.000 Megabyte pro Sekunde auf etwa 160. Faktor 38, innerhalb weniger Sekunden. Das ist kein Defekt, sondern die Bauart: QLC-Speicher ohne DRAM-Cache verhält sich genau so, sobald der Puffer voll ist. Nur steht es eben nirgends.

Praktisch relevant wird das seltener, als die Zahl vermuten lässt. Selbst eine ausufernde Spieleinstallation bleibt weit unter dieser Grenze, und beim Spielen selbst wird ohnehin gelesen statt geschrieben. Wer allerdings regelmäßig Rohvideomaterial auf das Systemlaufwerk kippt oder Datenmengen jenseits eines Terabytes am Stück bewegt, sollte es einplanen. Ein zweites Laufwerk ist konfigurierbar. Der PCIe-5.0-Steckplatz auf dem Mainboard blieb frei.

Lautstärke, Luftführung und Kühlkonzept

39 dB(A) beim Spielen, 43 dB(A) unter Volllast, jeweils aus 50 Zentimetern. Zum Vergleich der Bezugspunkt: 28,0 dB(A) Grundpegel im Messraum. Beide Werte liegen weit genug darüber, um belastbar zu sein.

Die 50 Zentimeter sind kein Laborwert, sondern ungefähr die Distanz zwischen Gehäuse und Kopf an einem normalen Schreibtisch. Und der Abstand von nur 4 dB(A) zwischen Spielbetrieb und Volllast sagt etwas über die Regelung aus: Die Lüfterkurve springt nicht, sie zieht über einen weiten Lastbereich gleichmäßig an. Kein Aufheulen beim Ladebildschirm.

Zehn Lüfter sind verbaut, und die Anordnung folgt einem Plan. Drei am Boden und drei seitlich schaufeln Luft hinein, einer im Heck und drei im Deckel am Radiator befördern sie hinaus. Sechs rein, vier raus. Das erzeugt leichten Überdruck im Gehäuse, und Überdruck bedeutet, dass Staub durch die gefilterten Öffnungen eintritt statt durch jede Ritze.

Die Pumpe der Wasserkühlung surrt bei 3.800 U/min leicht, gluckert aber nicht. Wer es leiser mag, senkt die Drehzahl im BIOS auf rund 2.800 U/min. Bei den gemessenen Temperaturen besteht dafür Reserve.

Gaming-PC für 3.000 Euro: Die Preisklasse in drei Ausbaustufen

Die Frage nach dem besten Gaming-PC für 3.000 Euro lässt sich nicht beantworten, ohne zu zeigen, was der Schritt nach oben und der nach unten jeweils kostet. Die folgende Gegenüberstellung nutzt dafür die Konfigurationsoptionen derselben Modellreihe. Der Grund: Dort sind alle Aufpreise offen ausgewiesen, und Gehäuse, Kühlung und Fertigung bleiben identisch. Verglichen werden also tatsächlich Bauteile und nicht Firmenphilosophien.

Merkmal Einstieg in die Klasse Getestete Konfiguration Ausbaustufe Grafikkarte Radeon RX 9070 XT, 16 GB GeForce RTX 5070 Ti, 16 GB GeForce RTX 5080, 16 GB Prozessor Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9900X Ryzen 9 9900X Arbeitsspeicher 32 GB DDR5-6000 64 GB DDR5-6000, CL30 48 GB DDR5-6000, CL28 Systemlaufwerk 2 TB, PCIe 4.0 4 TB, PCIe 4.0 2 TB, PCIe 4.0 Netzteil 850 W, ATX 3.1 850 W, ATX 3.1 1.000 W, ATX 3.1 Preisdifferenz zur Basis minus 518 Euro plus 1.098 Euro plus 409 Euro Rechnerischer Preis* rund 3.231 Euro rund 4.847 Euro rund 4.158 Euro Sinnvolle Zielauflösung Full HD und WQHD WQHD und 4K mit Anwendungsreserven 4K mit Raytracing

*Basispreis 3.749 Euro zuzüglich beziehungsweise abzüglich der einzeln ausgewiesenen Optionsaufpreise laut Konfigurator, Abruf am 11. August 2026. Zum Zeitpunkt der Prüfung galt eine befristete Aktion mit abweichendem Preis; maßgeblich ist der jeweils auf der Produktseite ausgewiesene Betrag.

In der Zeile „Preisdifferenz zur Basis“ stehen die beiden Zahlen aus dem Einstieg dieses Artikels nebeneinander. Plus 1.098 Euro für die getestete Konfiguration, davon 799 allein für den Arbeitsspeicher. Plus 409 Euro für die nächsthöhere Grafikkarte. Der Aufpreis für zwei Speicherriegel finanziert also fast zweimal den Sprung in die nächste Grafikkartenklasse.

Fürs Spielen ist damit klar, welche der beiden Investitionen sich lohnt. 64 Gigabyte zahlen sich dort aus, wo große Datenmengen im Speicher gehalten werden: Videoschnitt, virtuelle Maschinen, umfangreiche Simulationen. Beim Spielen liegen sie brach.

Und wer die 3.000-Euro-Marke als harte Grenze setzt? Landet innerhalb dieser Modellreihe bei rund 3.231 Euro und damit weiterhin darüber. Das ist keine Eigenart eines einzelnen Anbieters, sondern eine Folge der Bauteilpreise, die HI-TECH in einer eigenen Lieferketten-Analyse dokumentiert.

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Auslieferungszustand, Software und Netzwerk

Windows 11 Professional war aktiviert, mit gültiger digitaler DSP-Lizenz. An Zusatzsoftware fanden sich MSI Center und Corsair iCUE, Letzteres zur Steuerung der sieben Corsair-Lüfter. Beide erfüllen eine Funktion; klassische Bloatware im Sinne vorinstallierter Testversionen und Werbeprogramme war nicht vorhanden. Für ein Komplettsystem ist das erwähnenswerter, als es klingen sollte.

Im Netzwerk lieferte der 2,5G-LAN-Anschluss 285 MB/s, Wi-Fi 6E kam auf 165 MB/s. Beide Werte entsprechen dem, was von den jeweiligen Schnittstellen unter realen Bedingungen zu erwarten ist.

Der eingangs genannte Vorbehalt greift genau in dieser Kategorie: Das vor Testbeginn eingespielte Firmware-Update hat den Auslieferungszustand ab Werk verändert. Die hier beschriebenen Beobachtungen betreffen den aktualisierten Stand.