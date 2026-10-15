HATOR startet in Großbritannien mit den Skyfall MAG Ultima 8K Wireless

HATOR liefert seine magnetischen Skyfall MAG Ultima 8K Wireless ab sofort im Vereinigten Königreich aus und bietet die Tastaturen in zwei kompakten Formaten an.

Die aus der Ukraine stammende Marke HATOR Gaming B.V. erweitert ihre Vertriebsregionen und beginnt mit dem Versand von Gaming-Hardware nach Großbritannien. Als erstes Produkt der dortigen Markteinführung ist die Skyfall MAG Ultima 8K Wireless erhältlich. Der Hersteller kündigt außerdem an, ab Anfang 2027 auch nach Nordamerika liefern zu wollen.

Die Tastatur kommt als 80-Prozent- und als 65-Prozent-Modell. Beide Varianten verwenden lineare Aurum-Ice-Magnetschalter, deren Auslösepunkt sich für jede Taste per Software anpassen lässt. Zu den weiteren Funktionen zählen Dynamic Keystroke, Mehrfachbelegungen über unterschiedliche Drucktiefen, ein Toggle-Modus, Snap Key und Rapid Trigger mit einer Reaktivierung ab 0,01 Millimetern. Die Abfragerate liegt laut HATOR bei bis zu 8.000 Hertz, wenn die Tastatur per USB oder 2,4-GHz-Funk verbunden ist.

Für die Verbindung stehen drei Modi zur Verfügung: Kabel, Bluetooth 5.3 und 2,4 GHz. Hot-Swap-fähige Schalter erlauben einen Austausch ohne Löten. Double-Shot-PBT-Tastenkappen, vollständiges N-Key-Rollover und eine individuell konfigurierbare RGB-Beleuchtung gehören ebenfalls zur Ausstattung. Die Gasket-Mount-Konstruktion mit mehrschichtiger Geräusch- und Vibrationsdämmung soll das Tippgeräusch reduzieren. Ein 0,85 Zoll großes TFT-Display und ein Multifunktionsregler übernehmen zusätzliche Anzeige- und Steueraufgaben.

Die Konfiguration erfolgt über das browserbasierte Web SyncHUB oder über die PC-SyncHUB-Anwendung für Windows 10 und 11. Beleuchtung, Makros, Profile und weitere Einstellungen lassen sich dort anpassen. Das Webinterface läuft laut Hersteller außerdem unter macOS, Linux und ChromeOS. Die Tastaturen sind mit den genannten Systemen kompatibel und werden mit Funkempfänger, abnehmbarem USB-A-auf-USB-C-Kabel, Keycap- und Switch-Puller sowie Bedienungsanleitung ausgeliefert.

Die Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless kostet laut HATOR 94,99 britische Pfund, die 65-Prozent-Variante 84,99 Pfund. Beide Modelle sind im Vereinigten Königreich ab sofort verfügbar. Weitere Produktdetails finden sich auf den offiziellen Seiten für die Skyfall 80 und die Skyfall 65.

Technische Daten