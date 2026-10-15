Grand Theft Auto VI: Launch-Trailer mit neuer Musik von Justice veröffentlicht

Rockstar Games hat den Launch-Trailer zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht und stellt darin neue Musik des Electro-Duos Justice vor.

Der neue Trailer zu Grand Theft Auto VI ist ab sofort online. Im Mittelpunkt der begleitenden Musik-Ankündigung steht „Flower in a Hurricane“, ein Stück von Justice mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard. Justice zeichnet außerdem für den Original Score des Spiels verantwortlich. Der Trailer ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games verfügbar.

Der Song erscheint im Rahmen von Grand Theft Auto VI: The Album. Rockstar Games und die beteiligten Musikpartner wollen damit bereits vor der Veröffentlichung des Spiels einen weiteren Einblick in die musikalische Ausrichtung der neuen Episode geben. Das Stück verbindet die elektronische Handschrift von Justice mit den Beiträgen der weiteren Künstler und erweitert damit das musikalische Programm rund um Vice City und Leonida.

Auf der offiziellen Musikseite von Rockstar Games werden neben dem Score auch Radiosender und Podcasts aus der Spielwelt vorgestellt. Dort ist „Flower in a Hurricane“ bereits als Single gelistet. Das Album umfasst insgesamt 34 Originaltitel und soll laut Rockstar am 19. November 2026 erscheinen. Eine digitale Vorabversion lässt sich vormerken, außerdem sind Ausgaben auf CD und Vinyl vorbestellbar.

Weitere Informationen zur Musik von Grand Theft Auto VI bündelt Rockstar Games auf der offiziellen Website. Der neue Launch-Trailer ist direkt im Anschluss eingebettet.

Fakten zu Grand Theft Auto VI: The Album