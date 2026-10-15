Star Wars: Galactic Racer im Test

Eine Kampagne in verschiedenen Rennläufen

Die Kampagne von Star Wars: Galactic Racer ist als wiederholbare Roguelite-Tour aufgebaut. In drei Akten wählen sich Spielerinnen und Spieler durch verzweigte Rennfolgen, die neben klassischen Rennen auch Eliminationsduelle, Prüfungen und besondere Begegnungen enthalten. Jede Entscheidung beeinflusst dabei den weiteren Verlauf, die möglichen Belohnungen und das Risiko des jeweiligen Laufs. Niederlagen kosten Liga-Marken und können einen Neustart des aktuellen Akts erzwingen, gleichzeitig bleiben freigeschaltete Teile, passive Fähigkeiten und Verbesserungen für spätere Versuche erhalten. Dadurch entsteht ein stetiger Wechsel aus Rückschlägen, Anpassung und Fortschritt. Das System passt gut zum schnellen Arcade-Spielprinzip, weil nicht nur die reine Platzierung zählt, sondern auch der Aufbau eines passenden Fahrzeugs und der bewusste Umgang mit Schäden, Ressourcen und Streckenbedingungen.

Zwischen den Events lassen sich Fahrzeuge mit Bauteilen, aktiven Fähigkeiten und optischen Varianten anpassen. Schub, Hitze und Energie müssen im Rennen gegeneinander abgewogen werden. Zusätzliche Effekte und Gefahren auf der Strecke beeinflussen die Wahl von Ausrüstung und Route. Karambolagen mit Konkurrenten können zu Takedowns führen. Damit verbindet das Spiel die Ideale eines Rennspiels mit einem auf kurzfristige Builds ausgerichteten Fortschrittssystem.

Was gibt es an Fahrzeugen, Strecken und Modi

Die Fahrzeugauswahl von Star Wars: Galactic Racer fällt überschaubar, aber spielerisch abwechslungsreich aus. Landspeeder sind vergleichsweise stabil und eignen sich gut für kontrollierte Drifts, Speeder-Bikes punkten mit Beschleunigung und Wendigkeit, verlangen in engen Kurven aber deutlich mehr Präzision. Skim-Speeder können sich seitlich neigen und dadurch besondere Ideallinien nutzen, während die ikonischen Podracer vor allem in eigenen Wettbewerben zum Einsatz kommen. Durch Bauteile, Upgrades und verschiedene Boni lassen sich die Fahrzeuge zusätzlich auf Geschwindigkeit, Boost, Kurvenverhalten oder Widerstandsfähigkeit spezialisieren. Die Strecken führen durch sehr unterschiedliche Umgebungen wie die Wüsten von Tatooine und Jakku, die Eislandschaften von Crait oder die bewaldeten und vulkanischen Gebiete von Lantaana. Umweltbedingungen sind dabei mehr als reine Kulisse: Lava und Säure erhitzen die Fahrzeuge, Wasser kühlt sie ab und extreme Kälte kann die Leistung beeinträchtigen. Zusammen mit Abkürzungen, wechselnden Streckenverläufen, engen Tunneln und gefährlichen Hindernissen entsteht ein abwechslungsreicher Parcours, bei dem die Wahl des passenden Renngefährts und die Beherrschung der jeweiligen Umgebung entscheidend sind.

Die Mehrspielermodi konzentrieren sich auf schnelle Online-Rennen und die mehrteilige Tour. In Quick Races geht es direkt auf die Strecke, während die Tour mehrere Wettbewerbe zu einer gemeinsamen Serie verbindet und bis zu zwölf Speeder gegeneinander antreten können. Für Podracer-Rennen gelten kleinere Teilnehmerfelder. Zwischen den Veranstaltungen sammeln die Fahrzeuge Teile und Verbesserungen, wodurch sich im Verlauf einer Tour unterschiedliche Builds entwickeln. Das sorgt für zusätzliche taktische Entscheidungen und macht aus den Rennen mehr als reine Zeit- oder Positionsduelle. Zusammen mit Rempeleien, Boosts und Spezialfähigkeiten entsteht ein bewusst chaotischer, aber gut kontrollierbarer Mehrspielerablauf. Eine lokale Splitscreen-Option fehlt allerdings, und einfache benutzerdefinierte Offline-Rennen wären ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung gewesen.