Lair of the Leviathan: Deck13 Spotlight kündigt neues Oldschool-RPG an

Lair of the Leviathan ist ein neues Oldschool-Rollenspiel mit offener Welt, taktischen Rundenkämpfen und frei erstellbaren Heldengruppen.

Deck13 Spotlight hat gemeinsam mit Nostalgic Realms und Whiskeybarrel Studios Lair of the Leviathan angekündigt. Das Rollenspiel führt in die westlichen Grenzgebiete eines wilden Landes, in dem rivalisierende Herrscher, Banditen und Monster um Einfluss kämpfen.

Die Welt soll offen erkundbar sein und neben der Hauptgeschichte zahlreiche Nebenquests, Dungeons und Geheimnisse bieten. Spieler können ihren eigenen Weg wählen, statt einer festen Abfolge zu folgen. Die Bewohner der Städte verfügen über Tagesabläufe, während Wetterwechsel und der Übergang von Tag zu Nacht die Umgebung verändern.

Im Kampf setzt Lair of the Leviathan auf ein rundenbasiertes System mit taktischer Positionierung. Gegner besitzen eigene Stärken, Schwächen und Verhaltensweisen – von einfachen Dungeon-Ratten bis zu mächtigen Sturmriesen. Eine frei zusammengestellte Heldengruppe ersetzt vorgefertigte Gefährten und soll Raum für unterschiedliche Spielstile bieten.

Zur Charakteranpassung gehört ein Pixel-Art-Paperdoll-System. Hunderte Gegenstände werden sichtbar am eigenen Avatar dargestellt, darunter Waffen, Rüstungen und Ausrüstung. Gespräche mit NPCs und gefundene Schriftrollen liefern Informationen zur Welt, ohne den Spielfluss mit langen Dialogpassagen zu unterbrechen.

Lair of the Leviathan erscheint über Deck13 Spotlight. Plattformen und Veröffentlichungstermin wurden noch nicht bekannt gegeben. Ein erster Ankündigungs-Teaser gibt einen Eindruck von der Welt und den geplanten Oldschool-RPG-Mechaniken.