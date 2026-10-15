Drova II: Torn Lands führt in die gespaltenen Lande

Drova II: Torn Lands erweitert das düstere Action-RPG um eine größere offene Welt, zwei neue Fraktionen und folgenschwere Entscheidungen.

Just2D Interactive und Deck13 Spotlight haben Drova II: Torn Lands angekündigt. Der Nachfolger von Drova – Forsaken Kin führt zurück in die Anderswelt, nachdem der Todesnebel verschwunden ist und die Göttlichen wieder frei sind. Gleichzeitig bleibt eine gefährliche Wunde zurück: Eine gewaltige Schlucht teilt das Land und verbirgt eine unbekannte Bedrohung.

Die gespaltenen Lande sollen eine größere, ebenso detailliert ausgearbeitete Open World bieten. Zwei neue Fraktionen stehen im Mittelpunkt. Spieler entscheiden sich für das Bärenlager oder das Widderlager und lernen unterschiedliche Kulturen, Kampfstile und Fähigkeiten kennen. Die Wahl beeinflusst, wie sich Quests und Geschichte entwickeln.

Wie im Vorgänger verzichtet Drova II auf klassische Questmarker. Hinweise aus der Spielwelt, Gespräche und eigene Beobachtungen sollen den Weg weisen. Neben der Hauptgeschichte gibt es Geheimnisse, Nebenaktivitäten, Rohstoffsuche, Handwerk und ein eigenständiges Minispiel. Auch die Überreste einer alten keltischen Kultur warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Kampfsystem wurde überarbeitet und erweitert. Waffen und Ausrüstung haben größeren Einfluss auf den eigenen Stil, während verbesserte Gegner und neue Gefahren die Erkundung anspruchsvoll halten. Entscheidungen können schließlich in Kämpfe münden, denen sich die Bewohner der rauen Anderswelt nicht entziehen können.

Drova II: Torn Lands erscheint für PC über Steam sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen Veröffentlichungstermin nennt Deck13 Spotlight noch nicht. Weitere Informationen zum Action-RPG sollen in den kommenden Monaten folgen.