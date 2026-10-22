CHERRY erweitert MX-Serie um ILLUMA und EMERALD REEF

CHERRY stellt mit MX ILLUMA RED, MX ILLUMA BROWN und MX EMERALD REEF drei neue mechanische Tastatur-Switches vor. Alle Varianten sind auch in der MX EXPERIENCE BOX 2ND EDITION enthalten.

Die beiden MX-ILLUMA-Modelle sollen vor allem eine stabilere Tastenführung und eine gleichmäßigere RGB-Beleuchtung bieten. MX ILLUMA RED arbeitet linear und benötigt eine Betätigungskraft von 45 cN. MX ILLUMA BROWN setzt hingegen auf ein leicht taktiles Feedback mit einer Druckpunktkraft von 55 cN. Beide Switches sind laut CHERRY für mehr als 100 Millionen Betätigungen ausgelegt.

Für die neue Generation hat CHERRY einzelne Kunststoffkomponenten und Materialstärken überarbeitet. Die mechanische Führung soll dadurch seitliches Spiel und unerwünschte Geräusche verringern. Gleichzeitig soll ein angepasstes Gehäuseoberteil Kollisionen mit den Tastenkappen reduzieren. Integrierte Linsen verteilen bei RGB-Tastaturen das Licht heller und gleichmäßiger. MX ILLUMA RED und MX ILLUMA BROWN werden jeweils als Kit mit 36 Schaltern angeboten.

Der MX EMERALD REEF richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die einen spürbaren Druckpunkt mit möglichst geringer Lautstärke verbinden möchten. Die Dämpfung wirkt beim Drücken und beim Zurückfedern der Taste. Der Switch benötigt 41 cN Betätigungskraft und löst nach 2,0 Millimetern aus. CHERRY nennt eine Lebensdauer von mehr als 50 Millionen Betätigungen sowie vollständige RGB-Kompatibilität. Auch diese Variante wird als 36er-Kit verkauft.

Zum Vergleich verschiedener Schaltcharakteristiken erscheint außerdem die MX EXPERIENCE BOX 2ND EDITION. Sie enthält je ein Exemplar von MX EMERALD REEF, MX ILLUMA RED, MX ILLUMA BROWN, MX PETAL, MX BLOSSOM, MX2A HONEY, MX FALCON, MX NORTHERN LIGHT, MX2A BLACK und MX2A SILENT RED. Alle zehn Muster verwenden ein 5-Pin-Design und lassen sich in kompatiblen Hot-Swap-Tastaturen einsetzen. Weitere Produktinformationen bietet die offizielle CHERRY-Webseite.

Die neuen CHERRY-Switches im Überblick