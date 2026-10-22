Dawn of War IV: Overview-Trailer zeigt Kampagnen und Mehrspielermodi

Ein neunminütiger Overview-Trailer zu Warhammer 40.000: Dawn of War IV gibt einen Überblick über Kampagnen, Fraktionen und Mehrspielermodi des Strategiespiels.

Deep Silver und KING Art Games haben einen ausführlichen Überblick zu Warhammer 40.000: Dawn of War IV veröffentlicht. Das Echtzeitstrategiespiel umfasst vier Kampagnen mit insgesamt mehr als 70 Missionen. Zur Auswahl stehen Space Marines, Orks, Necrons und das Adeptus Mechanicus. Jede Fraktion verfügt über eigene Einheiten, Mechaniken und taktische Schwerpunkte.

Die Kampagnen bieten verzweigte Entscheidungen und lassen sich laut Publisher auch kooperativ spielen. Abseits der Geschichte steht ein Skirmish-Modus mit vier Spielvarianten, anpassbaren Einstellungen und Unterstützung für bis zu fünf KI-Gegner bereit. Für Online-Partien sind 30 Mehrspielerkarten und drei Spielmodi vorgesehen.

Zurückkehren soll außerdem der kooperative Überlebensmodus The Last Stand. Drei Personen stellen sich darin Wellen von Gegnern entgegen. Fünf spielbare Helden und frei zusammengestellte Begleiteinheiten sollen unterschiedliche taktische Kombinationen ermöglichen. Mit dem überarbeiteten Painter-Werkzeug können Armeen zudem über Farben, Abzeichen und Ausrüstung angepasst werden.

Der Overview-Trailer zeigt auch, wie stark sich die vier Fraktionen im Aufbau ihrer Streitkräfte unterscheiden. Das Adeptus Mechanicus setzt auf Maschinen und technische Einheiten, während die Orks größere Truppenverbände ins Feld führen. Space Marines und Necrons verfolgen wiederum eigene Produktions- und Kampfmechaniken. Die Anpassung über das Painter-Werkzeug gilt für Rüstungsteile und Ausrüstung einzelner Einheiten und kann mit vorgegebenen oder selbst erstellten Farbschemata genutzt werden.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV erscheint am 3. Dezember 2026 für PC. Käuferinnen und Käufer der Commander Edition erhalten ab dem 30. November einen dreitägigen Vorabzugang. Für das erste Jahr nach der Veröffentlichung wurden kostenlose Updates mit dem zurückkehrenden Crusade-Modus, zusätzlichen Karten, Modi, Kommandanten und einem Missionseditor angekündigt. Darüber hinaus sind zwei Story-Erweiterungen und eine weitere spielbare Fraktion geplant. Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite.

Fakten zu Warhammer 40.000: Dawn of War IV