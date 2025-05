Auf ein Wort zu… President Rocket Game

Das Wichtigste vorweg: Man muss schon für das brennen, was man da macht! Es bringt nichts, in der Freizeit an etwas zu basteln, was einem nur so halb gefällt. Das Projekt wird sehr viel Zeit fressen – und niemand opfert seine Abende und Wochenenden für etwas, das er nur „ganz okay“ findet. Es braucht 100 % Leidenschaft!

Uns hat es enorm geholfen, erstmal ein kleines Brötchen namens „Demo“ zu backen und dieses dann auf die Welt loszulassen. Sucht euch Gleichgesinnte im Internet, die euer Genre lieben, verbindet euch mit anderen Indie-Entwickler*innen – es gibt unzählige Foren, Discord-Server und Online-Communities dafür. Fahrt auf Messen, zeigt eure Demo und schaut Leuten beim Spielen über die Schulter – so lernt ihr eigentlich am meisten über euer Spiel. Lasst euch mit möglichst ehrlichem Feedback überschütten, auch wenn’s mal weh tut. Ihr werdet Fehler machen, aber ihr werdet auch immer dazulernen – und am Ende des Tages ein besseres Spiel haben.