SAROS: PlayStation-Blog erklärt das Design der Herrscher

Housemarque und Nixxes erklären das Design der Herrscher in SAROS.

Housemarque und Nixxes geben im PlayStation-Blog Einblicke in die Entstehung der Bossgegner von SAROS. Im Mittelpunkt stehen die Herrscher, denen sich Protagonist Arjun auf dem Planeten Carcosa stellen muss.

Die beiden Studios teilen die Entwicklung der Begegnungen untereinander auf. Housemarque verantwortet die Bosskonzepte, die visuelle Ausrichtung und die Identität der Effekte. Nixxes konzentriert sich auf Animationen, Umgebungen, technisches Design, das Verhalten der Bosse und die Umsetzung ihrer Angriffe. Der Blogbeitrag beschreibt außerdem die Eigenheiten der einzelnen Herrscher und die Überlegungen hinter ihren Arenen.

Die Einblicke erscheinen kurz nach dem kostenlosen Update SAROS: Zenith, das am 19. Oktober veröffentlicht wurde. Die Aktualisierung ergänzt unter anderem den Modus „Herrscher-Ansturm“. Darin können bereits bekannte Bosskämpfe in einer schnelleren Variante erneut gespielt werden. Weitere Details zum Update fasst der PlayStation-Blog zusammen.

Fakten zu SAROS