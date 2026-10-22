The Mystery of Oak Island: Kostenlose Demo zum Steam Next Fest

Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure The Mystery of Oak Island ist derzeit mit einer kostenlosen Demo auf Steam spielbar.

The Mystery of Oak Island greift das reale Rätsel um Oak Island vor der Küste Nova Scotias auf. Im Spiel untersuchen drei junge Figuren historische Hinweise, erkunden mysteriöse Schauplätze und lösen klassische Inventarrätsel.

Die Demo ist im Rahmen des Steam Next Fest vom 19. bis 26. Oktober 2026 für Windows, macOS und Linux verfügbar. Die Steam-Seite führt das vollständige Spiel derzeit noch ohne konkreten Veröffentlichungstermin.

Geschichte zwischen Fakten und Legenden

Die Handlung beginnt im Jahr 1795, als drei junge Männer auf Oak Island eine ungewöhnliche Vertiefung und darunter Holzbalken sowie eine mit Symbolen bedeckte Steinplatte entdecken. Die weitere Geschichte verbindet historische Ereignisse mit Legenden rund um den sogenannten Money Pit.

Für die fertige Fassung nennt das Studio drei spielbare Charaktere, mehr als 100 handgezeichnete Schauplätze und eine Spielzeit von über zehn Stunden. Die englische und deutsche Sprachausgabe ist vollständig vertont.

Fakten zu The Mystery of Oak Island