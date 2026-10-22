Duskpunk jetzt für PS5 und Nintendo Switch erhältlich

Das narrative Rollenspiel Duskpunk ist seit dem 20. Oktober 2026 für PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich. Die PC-Fassung erschien bereits im November 2025.

In Duskpunk übernimmt man die Rolle eines ehemaligen Soldaten, der irrtümlich für tot erklärt und in die Stadt Dredgeport zurückgebracht wird. Nach der Flucht beginnt ein Überlebenskampf in einer von Krieg, Korruption und sozialen Konflikten geprägten Dieselpunk-Welt. Das Spiel stammt vom Soloentwickler James Patton, der unter dem Namen Clockwork Bird arbeitet. Die Konsolenumsetzungen entstanden mit Unterstützung des österreichischen Studios Rarebyte.

Spielerinnen und Spieler verwalten Gesundheit, Energie und Stress und versuchen, sich in Dredgeport eine neue Existenz aufzubauen. Verschiedene Tätigkeiten verbessern die Fähigkeiten der Spielfigur und eröffnen neue Wege durch die Geschichte. Entscheidungen beeinflussen Beziehungen zu anderen Figuren sowie den weiteren Verlauf der Handlung. Nach Angaben des Entwicklers orientiert sich das System an Tabletop-Rollenspielen und erzählerischen Adventures.

Die Stadt reicht von dicht besiedelten Armenvierteln bis zu wohlhabenden Bezirken. Im Verlauf der Geschichte begegnet die Spielfigur Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen und kann sich mit Bewohnern verbünden. Die Präsentation setzt auf zweidimensionale Hintergründe und Figuren in einem gemalten Stil. Kämpfe stehen dabei weniger im Mittelpunkt als Ressourcenverwaltung, Dialoge und verzweigte Entscheidungen.

Clockwork Bird entwickelte zuvor unter anderem Silicon Dreams und Spinnortality. Auch in Duskpunk verbindet das Studio gesellschaftliche Themen mit Entscheidungen, die nicht nur einzelne Figuren, sondern die politische Entwicklung von Dredgeport beeinflussen können. Die Konsolenfassungen übernehmen die vollständige Geschichte und die für den PC entwickelte Spielstruktur.

Duskpunk erschien ursprünglich am 19. November 2025 für PC, macOS und Linux. Die neuen Fassungen sind im PlayStation Store und im Nintendo eShop verfügbar.

Fakten zu Duskpunk