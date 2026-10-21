Beyond the Dark: Nightwatch startet am 22. Oktober auf Nintendo Switch 2

Beyond the Dark: Nightwatch erscheint am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2 und setzt auf ein asymmetrisches Horror-Erlebnis für zwei Personen.

Atlantis Studio hat vor dem Start neue Details zu Beyond the Dark: Nightwatch bekannt gegeben. Das Spiel verbindet kooperative Erkundung mit zwei unterschiedlichen Perspektiven: Eine Person bewegt sich aus der Ego-Perspektive durch ein unheimliches Haus, während die andere das Geschehen über Kameras und weitere Hilfsmittel überwacht.

Die beiden Spielerinnen oder Spieler sehen dadurch nicht dieselben Informationen. Während die Person im Haus nach Hinweisen sucht und Zeichen entschlüsselt, muss die zweite Person Beobachtungen einordnen, Anweisungen geben und vor Gefahren warnen. Im Zentrum stehen deshalb Kommunikation, Vertrauen und die Frage, wie zuverlässig sich die Wahrnehmungen zusammenfügen lassen.

Für die unheimliche Atmosphäre sorgt unter anderem die Musik von Oscar Araujo, der zuvor an Castlevania: Lords of Shadow gearbeitet hat. Die Rolle des Sprechers übernimmt Troy Baker. Bei der Animation des Wesens Gloam unterstützte das japanische Studio Q-Games, das seine Cloudly-Technologie auch bei ACE COMBAT 8 eingesetzt hat.

Das Spiel kann lokal, über GameShare, im lokalen Netzwerk oder online gespielt werden. Eine Person muss Beyond the Dark: Nightwatch besitzen; über den kostenlosen Freunde-Pass kann eine zweite Person ohne zusätzlichen Kauf teilnehmen. Der Titel ist im Nintendo eShop für Nintendo Switch 2 vorbestellbar.