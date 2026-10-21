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Star Trek: Outposts Unknown ist auf Steam gestartet

von Hannes Linsbauer0

Playstack und Magic Fuel Games haben Star Trek: Outposts Unknown veröffentlicht. Der narrative Aufbau- und Strategietitel ist ab sofort auf Steam erhältlich.

In Star Trek: Outposts Unknown übernimmt man das Kommando über das Bauschiff U.S.S. Resonant und führt eine Crew durch fremde Welten. Im Mittelpunkt steht der Aufbau von Außenposten, die Versorgung der Besatzung und die Erforschung einer Region, in der eine unbekannte kosmische Kraft eine neue Zivilisation bedroht.

Die Kampagne ist linear und verbindet die Verwaltung der Außenposten mit einer fortlaufenden Geschichte. Neue Missionen liefern weitere Hinweise auf die Bedrohung, während Forschung und Erkundung den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreiben. Für den Ausbau sind Logistiknetzwerke, Produktionsanlagen und komplexe Systeme nötig, mit denen Ressourcen verteilt und neue Technologien erschlossen werden.

Auch bekannte Elemente aus dem Star Trek-Universum fließen in die Spielmechanik ein. Crewmitglieder, Fahrzeuge und Transporter helfen dabei, Ressourcen zu bewegen und die verschiedenen Aufgaben auf den Planeten zu lösen. Jeder Außenposten stellt die Besatzung vor andere Umweltbedingungen, sodass die Planung an die jeweilige Welt angepasst werden muss.

Star Trek: Outposts Unknown ist seit dem 20. Oktober 2026 als Einzelspieler-Spiel für PC via Steam erhältlich. Der Preis liegt laut Playstack bei 32,99 US-Dollar. Entwickelt wurde das Spiel von Magic Fuel Games, als Publisher fungiert Playstack.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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