Crimson Desert: Neues Video zeigt die Inhalte des DLCs Charting the Unknown

Ein neues Feature-Video zeigt die Inhalte von Crimson Desert: Charting the Unknown. Der DLC erscheint am 29. Oktober 2026 für PC und Konsolen.

Pearl Abyss hat ein neues Video zu Crimson Desert: Charting the Unknown veröffentlicht. Die Erweiterung setzt die Geschichten von Kliff, Oongka und Damiane nach dem Ende des Hauptspiels fort und führt die Figuren in neue Gebiete von Pywel.

Zu den zentralen Neuerungen gehört der Große Ozean von Pywel. Spielerinnen und Spieler können ein eigenes Schiff bauen, Ressourcen sammeln, das Schiff anpassen und damit neue Inseln erkunden. Unter Wasser warten versunkene Ruinen, Schätze und weitere Ressourcen. Auch an Land kommen neue Gefahren und mächtige Gegner hinzu.

Darüber hinaus erweitert der DLC die Beziehungen zu bestimmten Figuren und das Housing-System. Einrichtungen in Pywel lassen sich anmieten und verwalten, wobei Personal, Ausrüstung und Waren für den Betrieb ausgewählt werden. Der wirtschaftliche Fortschritt soll sich dabei auf den Bekanntheitsgrad und die Gewinne der jeweiligen Unternehmen auswirken. Eine zusätzliche Herausforderung stellt eine Reihe von Bosskämpfen dar, bei denen mehrere mächtige Gegner aus Pywel nacheinander antreten.

Crimson Desert: Charting the Unknown erscheint am 29. Oktober 2026 um 23:00 Uhr MESZ. Vorbestellungen sind für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und den Epic Games Store möglich. Weitere Details nennt die offizielle DLC-Seite.