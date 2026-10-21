Gamers.at ist Mitglied der Voting-Jury für The Game Awards 2026

Gamers.at ist bei den The Game Awards 2026 als österreichisches Mitglied der internationalen Voting-Jury vertreten.

Die offizielle Juryübersicht der The Game Awards führt Gamers.at heuer unter den teilnehmenden Medien aus Österreich. Damit gehört unser Magazin zu jener internationalen Runde aus mehr als 100 Medien- und Influencer-Angeboten, deren Stimmen in die Auswahl der Nominierungen einfließen.

Die Jury arbeitet in mehreren Regionen und umfasst neben Medien aus den USA und Großbritannien auch Redaktionen aus zahlreichen weiteren Ländern. Gamers.at ist dabei als einziges Medium aus Österreich mit dabei. Die Teilnahme unterstreicht die Bedeutung unabhängiger Spieleberichterstattung aus Österreich und bietet zugleich die Möglichkeit, die Perspektive unseres Publikums in den weltweiten Auswahlprozess einzubringen.

Wie die Jury bei den The Game Awards arbeitet

Die Jury stimmt über die Spiele und Leistungen ab, die für die Nominierungen der The Game Awards berücksichtigt werden. Welche Titel letztlich in den einzelnen Kategorien antreten, wird auf Grundlage dieses Auswahlprozesses bekanntgegeben. Die Jury-Mitgliedschaft bedeutet dabei keine Vorabwertung einzelner Spiele, sondern eine Beteiligung an einem festgelegten redaktionellen Verfahren, in dem aktuelle Veröffentlichungen und herausragende Leistungen des jeweiligen Jahrgangs verglichen werden.

Für Gamers.at ist die Aufnahme eine Anerkennung der langjährigen Arbeit unseres Redaktionsteams. Seit vielen Jahren berichten wir über Spiele, Hardware, Entwickler und die österreichische sowie internationale Games-Branche. Unsere Erfahrungen aus täglichen News, ausführlichen Tests und Gesprächen mit Studios bilden die Grundlage für eine sorgfältige und nachvollziehbare Einordnung der nominierten Beiträge.

Die vollständige Liste der beteiligten Medien und weitere Informationen zum Auswahlprozess sind auf der offiziellen Juryseite der The Game Awards zu finden.

The Game Awards 2026 – Die Show

Die The Game Awards 2026 werden am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, live aus dem Peacock Theater in Los Angeles übertragen. Die Veranstaltung soll erneut eine Mischung aus Preisverleihung, Weltpremieren, neuen Trailern, Ankündigungen und musikalischen Auftritten bieten. Das Vorprogramm („Opening Act“) beginnt laut offizieller FAQ um 19:30 Uhr Eastern Time beziehungsweise 16:30 Uhr Pacific Time, was in Österreich und Deutschland dem 11. Dezember um 1:30 Uhr MEZ entspricht.

Die Hauptshow startet zu einem späteren Zeitpunkt; eine separate offizielle Uhrzeit wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Die Übertragung ist kostenlos über die großen Streaming-Plattformen vorgesehen, außerdem unterstützt The Game Awards ausdrücklich Co-Streams durch Creator und Medien.

Für Besucher vor Ort wird nur ein begrenztes Kartenkontingent angeboten, das ab 29. Oktober über AXS erhältlich sein soll. Die Nominierten für 2026 werden laut offizieller Website für Mitte November angekündigt.

Die Auswahl erfolgt in den meisten Kategorien durch eine internationale Jury aus mehr als 100 Medien- und Influencer-Organisationen. Jedes teilnehmende Medium nennt pro Kategorie fünf Favoriten; die fünf Titel mit den meisten Stimmen werden nominiert, bei Gleichstand kann sich die Zahl der Nominierten erhöhen. Zu dieser Jury gehört für Österreich auch Gamers.at. Die Gewinner werden anschließend zu 90 Prozent durch die Jury und zu 10 Prozent durch das Publikum bestimmt. Die öffentliche Abstimmung endet am 9. Dezember um 18:00 Uhr Pacific Time, in Österreich also am 10. Dezember um 3:00 Uhr MEZ. Für die regulären Kategorien sind Spiele zugelassen, die bis spätestens 20. November 2026 um 21:00 Uhr Pacific Time kommerziell erhältlich sind; für die Kategorie Players’ Voice gilt der 30. November als zusätzlicher Veröffentlichungstermin.

Auch bereits zuvor veröffentlichte Spiele können bei bedeutenden neuen Inhalten, Erweiterungen, technischen Verbesserungen oder Service-Updates berücksichtigt werden. Eine kostenpflichtige Einreichung gibt es nicht, da grundsätzlich alle qualifizierten Spiele automatisch für eine mögliche Nominierung infrage kommen.