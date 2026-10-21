EVE Online: Fractured Skies erscheint am 10. November

Die EVE-Online-Erweiterung Fractured Skies erscheint am 10. November 2026 und führt vier Militärkampagnen, neue Schiffe sowie saisonale Eroberungen ein.

CCP Games veröffentlicht EVE Online: Fractured Skies am 10. November 2026. Die Erweiterung ist das zweite Kapitel der dreiteiligen Saga „Theatres of War“, die im Juni mit „Cradle of War“ begonnen hat. Vier neue Militärkampagnen – eine für jedes Imperium – sollen die Fraktionen auf eine große Konfrontation im Januar vorbereiten.

An den Kampagnen können alle Kapselpilotinnen und Kapselpiloten teilnehmen, unabhängig davon, ob sie sich an den Fraktionskriegen beteiligen. PvE-Kämpfe, PvP, Bergbau und Erkundung liefern Materialien und weitere Belohnungen. Ab dem 5. Januar können abgeschlossene Ziele außerdem vorübergehende Boni für bestimmte Sternensysteme freischalten. Im Februar 2027 sollen saisonale Eroberungen mit klaren Siegern und einer abschließenden Belagerung folgen.

Neue Schiffe und verbesserter Einstieg

Zum Start kommen vier Navy-Schlachtkreuzer hinzu: Naga Navy Issue, Oracle Navy Issue, Talos Navy Issue und Tornado Fleet Issue. Neun neue Synchronizer-Rigs erweitern die Möglichkeiten für fraktionsbezogene Schiffsaufbauten. Für neue Spielerinnen und Spieler werden dreizehn kostenlose AIR-Akademieschiffe, überarbeitete Sicherheitsmissionen und eine übersichtlichere Erfolgsoberfläche eingeführt. Zusätzlich erhält das HUD eine erste überarbeitete Version.

Fractured Skies verbindet EVE Online erstmals dauerhaft mit EVE Vanguard. Der Science-Fiction-Shooter öffnet am 10. November einen kostenpflichtigen Alpha-Zugang rund um die Uhr. Aktionen in Vanguard beeinflussen dabei zeitweise die verfügbaren Kampf-, Bergbau- und Erkundungsgebiete in EVE Online.

Die offizielle Ankündigung beschreibt die Inhalte und den weiteren Zeitplan.