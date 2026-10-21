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Burning Sword: Death Sun startet am 17. November im Steam-Early-Access

von Hannes Linsbauer0

Burning Sword: Death Sun startet am 17. November 2026 im Steam-Early-Access. Nomadic Games kündigt fünf handgefertigte Abschnitte und sieben Bosse zum Auftakt an.

Das in Bangkok entwickelte Wuxia-Actionspiel Burning Sword: Death Sun erscheint am 17. November im Early Access auf Steam. Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle von Zhang Yixian, der sich nach einem Verrat seinen Weg zu Gao Tianqi freikämpfen muss.

Zum Start umfasst die Early-Access-Version fünf handgefertigte Abschnitte. Neben fünf regulären Bossen warten zwei optionale geheime Bossgegner auf besonders gründliche Erkundung. Die Entwickler wollen die Inhalte während der Early-Access-Phase schrittweise ausbauen und unter anderem neue Abschnitte, Bosse und Elemente der Spielwelt ergänzen.

Im Mittelpunkt steht ein auf Nahkampf ausgerichtetes System mit schnellen Hieben, Ausweichmanövern und unterschiedlichen Waffen. Die Geschichte und die Welt sollen dabei vor allem über die Umgebung und die Kämpfe vermittelt werden. Eine kostenlose Demo ist auf der Steam-Seite verfügbar und bleibt laut Publisher bis zum Start des Early Access online.

Fakten zu Burning Sword: Death Sun

  • Entwickler: Nomadic Games
  • Publisher: Rising Tide
  • Plattform: PC (Steam)
  • Early Access: 17. November 2026
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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