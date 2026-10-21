Cyberpunk: Edgerunners 2 ist ab sofort auf Netflix verfügbar – Patch 2.5 für Cyberpunk 2077 angekündigt

Cyberpunk: Edgerunners 2 ist mit allen zehn Episoden auf Netflix gestartet. Gleichzeitig wurde Patch 2.5 für Cyberpunk 2077 angekündigt.

CD PROJEKT RED und das Animationsstudio TRIGGER haben Cyberpunk: Edgerunners 2 am 20. Oktober 2026 veröffentlicht. Die zweite Staffel umfasst zehn Episoden und erzählt eine eigenständige Geschichte aus Night City. Im Mittelpunkt steht eine neue Gruppe von Figuren, darunter ein erfahrener Edgerunner, ein junger Cineast, eine chrombesessene Kriminelle und ein Netrunner der Snake Nation.

Die Serie ist unabhängig von der ersten Staffel angelegt und soll weitere Perspektiven auf die von Gewalt, Technologie und sozialen Spannungen geprägte Zukunft der Stadt eröffnen. Regie führt Kai Ikarashi, als Lead Character Designer war Kanno Ichigo beteiligt. Weitere Informationen zur Serie gibt es auf der offiziellen Website.

Patch 2.5 für Cyberpunk 2077

Parallel zum Serienstart kündigte CD PROJEKT RED das kostenlose Update 2.5 für Cyberpunk 2077 an. Die Aktualisierung enthält neue Gegenstände und Funktionen sowie Inhalte, die von Cyberpunk: Edgerunners 2 inspiriert sind. Die Veröffentlichung ist für den 22. Oktober auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgesehen. Die Version für Nintendo Switch 2 und Mac soll kurz darauf folgen.

Weitere Details werden am 21. Oktober in einer neuen Folge von REDstreams vorgestellt. Im Anschluss sollen die vollständigen Patchnotes erscheinen. Die Übertragung wird über Twitch, YouTube und Steam ausgestrahlt.

CD PROJEKT RED fasst die Ankündigung in einer offiziellen Meldung zusammen.